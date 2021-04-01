Отправлено: - 14:49

Козлов я: Почему-то в "Советах" не раскрываются фото. Не подскажете почему? Или это только у меня?

[Исправлено: Rexyn, 01.04.2021 - 14:57]

Цитата:Пока не понимаю в чем проблема. Вот два фото. Одно только что залито мной с компьютера на радикал, второе - ваша ссылка из Советов.Можете снять видео процесса: как заливаете фото на радикал, как берете ссылку, как вставляете, результат. Чтобы мы могли посмотреть. И если что, попросить программиста разобраться.Видео либо на редакционной номер вотсапа пришлите, либо на ютуб и доступ по ссылке в личку.P.S. Понимаю, что радикал - популярный и любимый хостинг, но попробуйте еще другие хостинги до момента решения проблемы