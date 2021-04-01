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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1223
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 14:05
#3221
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Цитата:
Козлов я:
Почему-то в "Советах" не раскрываются фото. Не подскажете почему? Или это только у меня?

В последнем сообщении видны только ссылки на фото. По ссылкам они открываются. В предыдущих сообщениях фото видны нормально.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2292
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 14:07
#3222
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Цитата:
Маркс:

Да у меня тоже также. Добавил фото про "земельную комиссию" - так же.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
688
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 14:45
#3223
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Цитата:
Тимур Гафуров:
хотя и не совсем понятно

Мне тоже не совсем понятно. Вроде ездят по правилам, но их всё равно проверят. И накажут)
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
282
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 14:49
#3224
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Цитата:
Козлов я: Почему-то в "Советах" не раскрываются фото. Не подскажете почему? Или это только у меня?


Пока не понимаю в чем проблема. Вот два фото. Одно только что залито мной с компьютера на радикал, второе - ваша ссылка из Советов.




Можете снять видео процесса: как заливаете фото на радикал, как берете ссылку, как вставляете, результат. Чтобы мы могли посмотреть. И если что, попросить программиста разобраться.

Видео либо на редакционной номер вотсапа пришлите, либо на ютуб и доступ по ссылке в личку.

P.S. Понимаю, что радикал - популярный и любимый хостинг, но попробуйте еще другие хостинги до момента решения проблемы

[Исправлено: Rexyn, 01.04.2021 - 14:57]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2055
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 15:42
#3225
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Цитата:
Rexyn:
Пока не понимаю в чем проблема. Вот два фото. Одно только что залито мной с компьютера на радикал, второе - ваша ссылка из Советов.

У этих двух фото даже радикал типа разный :lol: на первом на втором
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1223
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 15:47
#3226
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Случайно узнал из компетентного источника, что на всех электронных площадках Казахстана предполагается тотальная перерегистрация пользователей до 1 мая 2021 года. Планируется вместо привязки пользователя к номеру мобильного телефона использовать ИИН. И для подтверждения регистрации нужно будет как в соцсетях присылать свою фотографию с удостоверением личности в руке. В связи с этим вопрос: Будет ли НГ осуществлять такую процедуру и сроки ее проведения?
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
282
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 16:06
#3227
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Цитата:
Нурбанчик:
У этих двух фото даже радикал типа разный :lol: на первом на втором


У формучинина Козлов Я в теме Советы есть аж четыре разные буквы в одном посте: a,b,c и d. Так что намек ваш не ясен.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2292
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 16:13
#3228
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Цитата:
Rexyn:
есть аж четыре разные буквы в одном посте: a,b,c и d.

Да, это не играет роли. В 6 совете про зеркало тип А, но не открылся. В предыдущем посте последнее фото про унитаз с ведром тоже тип А, но он открытый.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
282
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 16:16
#3229
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Цитата:
Козлов я:
Да, это не играет роли. В 6 совете про зеркало тип А, но не открылся. В предыдущем посте последнее фото про унитаз с ведром тоже тип А, но он открытый.


В общем, очень прошу записать видео процесса. Потому что только что протестировала на другом аккаунте в статусе Пользователь. И фото отображалось.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2292
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 16:35
#3230
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В Советах #393 была такая же петрушка. Потом вроде выправилось само.
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