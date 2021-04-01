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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 14:05
Цитата:
В последнем сообщении видны только ссылки на фото. По ссылкам они открываются. В предыдущих сообщениях фото видны нормально.
Козлов я:
Почему-то в "Советах" не раскрываются фото. Не подскажете почему? Или это только у меня?
Почему-то в "Советах" не раскрываются фото. Не подскажете почему? Или это только у меня?
В последнем сообщении видны только ссылки на фото. По ссылкам они открываются. В предыдущих сообщениях фото видны нормально.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 14:07
Цитата:
Да у меня тоже также. Добавил фото про "земельную комиссию" - так же.
Маркс:
Да у меня тоже также. Добавил фото про "земельную комиссию" - так же.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 688
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 14:45
Цитата:
Мне тоже не совсем понятно. Вроде ездят по правилам, но их всё равно проверят. И накажут)
Тимур Гафуров:
хотя и не совсем понятно
хотя и не совсем понятно
Мне тоже не совсем понятно. Вроде ездят по правилам, но их всё равно проверят. И накажут)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 14:49
Цитата:
Пока не понимаю в чем проблема. Вот два фото. Одно только что залито мной с компьютера на радикал, второе - ваша ссылка из Советов.
Можете снять видео процесса: как заливаете фото на радикал, как берете ссылку, как вставляете, результат. Чтобы мы могли посмотреть. И если что, попросить программиста разобраться.
Видео либо на редакционной номер вотсапа пришлите, либо на ютуб и доступ по ссылке в личку.
P.S. Понимаю, что радикал - популярный и любимый хостинг, но попробуйте еще другие хостинги до момента решения проблемы
[Исправлено: Rexyn, 01.04.2021 - 14:57]
Козлов я: Почему-то в "Советах" не раскрываются фото. Не подскажете почему? Или это только у меня?
Пока не понимаю в чем проблема. Вот два фото. Одно только что залито мной с компьютера на радикал, второе - ваша ссылка из Советов.
Можете снять видео процесса: как заливаете фото на радикал, как берете ссылку, как вставляете, результат. Чтобы мы могли посмотреть. И если что, попросить программиста разобраться.
Видео либо на редакционной номер вотсапа пришлите, либо на ютуб и доступ по ссылке в личку.
P.S. Понимаю, что радикал - популярный и любимый хостинг, но попробуйте еще другие хостинги до момента решения проблемы
[Исправлено: Rexyn, 01.04.2021 - 14:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2055
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 15:42
Цитата:
У этих двух фото даже радикал типа разный на первом
на втором
Rexyn:
Пока не понимаю в чем проблема. Вот два фото. Одно только что залито мной с компьютера на радикал, второе - ваша ссылка из Советов.
Пока не понимаю в чем проблема. Вот два фото. Одно только что залито мной с компьютера на радикал, второе - ваша ссылка из Советов.
У этих двух фото даже радикал типа разный на первом
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 15:47
Случайно узнал из компетентного источника, что на всех электронных площадках Казахстана предполагается тотальная перерегистрация пользователей до 1 мая 2021 года. Планируется вместо привязки пользователя к номеру мобильного телефона использовать ИИН. И для подтверждения регистрации нужно будет как в соцсетях присылать свою фотографию с удостоверением личности в руке. В связи с этим вопрос: Будет ли НГ осуществлять такую процедуру и сроки ее проведения?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 16:06
Цитата:
У формучинина Козлов Я в теме Советы есть аж четыре разные буквы в одном посте: a,b,c и d. Так что намек ваш не ясен.
Нурбанчик:
У этих двух фото даже радикал типа разный на первом
на втором
У этих двух фото даже радикал типа разный на первом
У формучинина Козлов Я в теме Советы есть аж четыре разные буквы в одном посте: a,b,c и d. Так что намек ваш не ясен.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 16:13
Цитата:
Да, это не играет роли. В 6 совете про зеркало тип А, но не открылся. В предыдущем посте последнее фото про унитаз с ведром тоже тип А, но он открытый.
Rexyn:
есть аж четыре разные буквы в одном посте: a,b,c и d.
есть аж четыре разные буквы в одном посте: a,b,c и d.
Да, это не играет роли. В 6 совете про зеркало тип А, но не открылся. В предыдущем посте последнее фото про унитаз с ведром тоже тип А, но он открытый.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 16:16
Цитата:
В общем, очень прошу записать видео процесса. Потому что только что протестировала на другом аккаунте в статусе Пользователь. И фото отображалось.
Козлов я:
Да, это не играет роли. В 6 совете про зеркало тип А, но не открылся. В предыдущем посте последнее фото про унитаз с ведром тоже тип А, но он открытый.
Да, это не играет роли. В 6 совете про зеркало тип А, но не открылся. В предыдущем посте последнее фото про унитаз с ведром тоже тип А, но он открытый.
В общем, очень прошу записать видео процесса. Потому что только что протестировала на другом аккаунте в статусе Пользователь. И фото отображалось.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 16:35
В Советах #393 была такая же петрушка. Потом вроде выправилось само.
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