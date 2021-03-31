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≡ Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41247
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
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По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
127
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 16:15
#30
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Цитата:
Сабыр:
Он украл самое ценное у России-будущее. Уже не говоря о тех миллиардах на всём и везде со своей шайкой. Посмотрите как деградирует РФ! За МКАДом народ спивается,полная разруха. И его постоянное враньё всё это добивает.

Да хватит уже бред нести- украл будущее. Народ за МКАДом спивается))) Давно в России был? Методичку смени, смешные вы, нацики)) Одно и то же блеете, как под копирку. А коснись - никаких фактов. Голый треп. только слюни пускаете
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
127
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 16:17
#31
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Цитата:
Сабыр:
Политковскую,Литвиненко,Немцова и так ещё 8 часов. Сейчас в тюряге доканчивает Навального

Где доказательства? Я вот думаю, что это ты завалил Политковскую, и Немцова. И на Путина свалил))) Хватит нести бредятину))) Это голый треп
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
127
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 16:18
#32
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Цитата:
Сабыр:
А пока без вариантов.

Вот пока без вариантов - не надо трепаться как старые штаны на заборе. Трепачи
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
127
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 16:23
#33
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Цитата:
alex_60:
сюда то зачем этот шабаш тащите?

А что им остается? Надо же где-то какашек набраться))))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
127
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 16:25
#34
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Цитата:
abaika95:
В откуда вы такие берётесь вообще не одаренные?)

Да уж лучше быть совсем не одаренным, чем одаренным АЛЬТЕРНАТИВНО :lol: :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7532
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 16:31
#35
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Не сторонник Навального не сторонник чернухи и манипулятивных роликов от псевдо оппозиционеров но ничего не попишешь)
Есть и такое мнение

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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
531
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 16:32
#36
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Цитата:
гражданин СССР:
А коснись - никаких фактов

Ты слеп или глуп? Какие тебе ещё нужны факты?? Отключи путивизор и послушай умных людей в ютубе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7532
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 16:33
#37
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Цитата:
Маркс:
У абайки95 барана никогда не было. Только ляШка, да и то от коня. Была. Вывод: Невиновен! Нельзя украсть у абайки95 то, чего нет.

Вы меня опять с кем-то перепутали)
И да вас же у меня украли в итоге, Теперь приходится с другим жителем СССР общаться)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7532
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 16:37
#38
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Цитата:
Сабыр:
Отключи путивизор и послушай умных людей в ютубе.

В Ютюбе теже люди что в телевизоре но в профиль)
Пропаганда то одна
По телику все хорошо по ютюбу все плохо
А правда где-то по середине
Я жил в России некое время
И мне смешно когда тут начинают лить про то как там люди живут блестяще))
Так же как тут,никаких сильных различий не увидел
Но пьют много
В глаза бросается
В Магнитогорске особенно
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
531
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 16:40
#39
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Цитата:
abaika95:
В Ютюбе теже люди что в телевизоре но в профиль

Например,Леонид Парфёнов,Дудь,А.Невзоров,Шевчук и т.д. они же в пух и прах разносят путинский режим и с фактами и с примерами. Какие из них пропагандисты??
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
127
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 16:45
#40
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Цитата:
Сабыр:
Отключи путивизор и послушай умных людей в ютубе.

Умные люди имеют способность мыслить, а не нести всякий бред. Нет доказательств - не трепись
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
127
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 16:47
#41
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Цитата:
Сабыр:
Леонид Парфёнов,Дудь,А.Невзоров,Шевчук

Какие факты и примеры у этих "деятелей")))) Понятно теперь, откуда у тебя такие познания про Россию))) Нашел авторитетов))) Дудь :lol: :lol: :lol: :lol: Как измельчали тролли)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7532
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 16:49
#42
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Цитата:
Сабыр:
Например,Леонид Парфёнов,Дудь,А.Невзоров,Шевчук и т.д. они же в пух и прах разносят путинский режим и с фактами и с примерами. Какие из них пропагандисты??

Как же как же батенька
Дудь прям яркий пример либеральной пропаганды,манипулятивной,подстрекательской и умной конечно же,молодежь ведётся сразу. Он же не интервью берет а пытается вкладывать свои идеи собеседнику и всем зрителям
Я всего его ролики смотрел
Он не объективен донельзя)
Но умён
Также как и Парфенов
В его проекте Намедни выходит так что последние 30 лет были только политические скандалы и аварии
Ничего хорошего он не скажет а если и скажет то вскользь либо осмеет
Но опять же подаёт он это профессионально и круто
Невзоров даже писать про него нехочу
Там шиза
Зыгарь публицист тоже блестяще повесточку подаёт в своих книгах "Вся кремлевская рать" и "Все свободны"
Тонким выводом которых выходит что Путин случайный человек который просто дорвался до власти
Но самое грустное что против этих вот пропагандистов из ютюба выступают ужасные,топорные пропагандисты из телика типо соловья,кисиля,Тиграна кеосояна,Симонян,и остальных таких же))
Игра в одни ворота в итоге
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
127
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 16:51
#43
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Цитата:
Сабыр:
путинский режим

Путинский режим - это что? Только не надо штампы шлепать)) Был бы режим - всяких дудей и ему подобных давно бы уже в лагерях перевоспитали. А они сидят и преспокойно смердят. так что не надо слюни пускать))) Сомневаюсь, что ты такое такое про режим в Казахстане скажешь - знаешь, что сразу тебе хвост прижмут

[Исправлено: Gljuk, 01.04.2021 - 17:00]
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