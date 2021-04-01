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Виктория КОЛОДИНА родилась в Костанае, здесь прожила 22 года. В 2018 году, после окончания филиала ЧелГУ, переехала в Краснодар и уже там начала заниматься моделингом. В марте 2021 года приняла участие в конкурсе «Королева России» и получила титул «Первая вице-королева».