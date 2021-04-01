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≡ Как стать королевой во время коронавируса? - Уроженку Костаная признали одной из самых красивых девушек России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41246
Как стать королевой во время коронавируса? - Уроженку Костаная признали одной из самых красивых девушек России
Отправлено: 01.04.21 - 13:38
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Виктория КОЛОДИНА родилась в Костанае, здесь прожила 22 года. В 2018 году, после окончания филиала ЧелГУ, переехала в Краснодар и уже там начала заниматься моделингом. В марте 2021 года приняла участие в конкурсе «Королева России» и получила титул «Первая вице-королева».
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2054
Re: Как стать королевой во время коронавируса? - Уроженку...
Отправлено: 01.04.21 - 13:38
#1
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Имя Виктория - означает Победа.

Цитата:
15 мая буду участвовать в конкурсе «Мисс Краснодар», а 6 августа - в региональном конкурсе «Мисс Кубань»


Желаем побед, прекрасной и счастливой жизни на новом месте жительства!
Кубань - жемчужина России!
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
529
Re: Как стать королевой во время коронавируса? - Уроженку...
Отправлено: 01.04.21 - 14:31
#2
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Вот видите,и оралманы накачав губки могут выигрывать конкурсы! И кстати,а чот у нас 100 лет уже не проводили подобное.
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