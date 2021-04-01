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≡ Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит крупный штраф?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41246
Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит крупный штраф?
Отправлено: 01.04.21 - 11:58
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В суде Костаная начали рассматривать административное дело в отношении акима Костаная Кайрата Ахметова. Он обвиняется в том, что 25 января 2021 года уволил с должности руководителя отдела спорта и физической культуры акимата Костаная Гумара Абзулинова по собственному желания. По мнению прокуратуры, сделал это незаконно.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3860
Re: Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит...
Отправлено: 01.04.21 - 11:58
#1
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Ахметова самого давно гнать пора, а точнее его назначение тоже промах.
Формально избранный маслихатом и утверждается областным акимом, так вроде?

Их не выведешь и антикор не справляется, тут армия нужна ))
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
94
Re: Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит...
Отправлено: 01.04.21 - 12:06
#2
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конечно косяки сплошные. Работал на госслужбе с хвостом нарушений. Как принимали и назначали? Ответ прост- по блату.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7526
Re: Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит...
Отправлено: 01.04.21 - 12:21
#3
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Цитата:
Антикоррупционная служба области после проверки данного факта рекомендовала его непосредственному руководителю Ахметову уволить Абзулинова

И тут же
Цитата:
В тот же день Ахметов подписал ему это заявление, что, по мнению прокуратуры, является нарушением и попадает под ст. 99 ч. 2 КоАП РК.

Одна рука рекомендует (с намеком)
Другая рука наказывает
Удобно
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
94
Re: Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит...
Отправлено: 01.04.21 - 13:01
#4
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Абайка, рекомендовали уволить по статье несоответствия и с запретом занимать должности на госслужбе. А он то уволил совсем по другому пункту- по заявлению по собственному желанию. А это совсем другое дело. Вот в этом то и проявился факт нарушения . За это акима и натягивают. Ну и правильно делают.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
615
Re: Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит...
Отправлено: 01.04.21 - 13:04
#5
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Видел Ахметова, важный такой, не подойти. Я бы его уволил
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7526
Re: Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит...
Отправлено: 01.04.21 - 13:37
#6
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Рихард,Антикор потребовал уволить его по отрицательным мотивам
Ни о какой статье нет информации
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
217
Re: Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит...
Отправлено: 01.04.21 - 13:39
#7
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Да нормальный аким,требовательный!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
94
Re: Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит...
Отправлено: 01.04.21 - 14:12
#8
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а это разве не одно и тоже? Требовали уволить по отрицаловке, а уволил по собственному. А отрицаловка и подразумевает статью
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