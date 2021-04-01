Re: Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит...

Отправлено: - 13:01

Абайка, рекомендовали уволить по статье несоответствия и с запретом занимать должности на госслужбе. А он то уволил совсем по другому пункту- по заявлению по собственному желанию. А это совсем другое дело. Вот в этом то и проявился факт нарушения . За это акима и натягивают. Ну и правильно делают.