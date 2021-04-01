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В этом деле нужно «включить патриотизм» - Трое костанайцев стали членами государственной земельной комиссии
В этом деле нужно «включить патриотизм» - Трое костанайцев стали членами государственной земельной комиссии
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