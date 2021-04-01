Отправлено: - 12:08

включить патриотизм, думать с точки зрения ответственности перед будущими поколениями и в целом о том, какая польза будет для страны

Цитата:Точно не получиться))Замечаю стал нытиком, но а как тут не ныть?Вы где таких людей во власти видели?Вот давайте назовите реальный успешный проект, который бы действительно отражал дальновидность государства.Ищу утешения ))