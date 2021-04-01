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≡ В этом деле нужно «включить патриотизм» - Трое костанайцев стали членами государственной земельной комиссии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41246
В этом деле нужно «включить патриотизм» - Трое костанайцев стали членами государственной земельной комиссии
Отправлено: 01.04.21 - 12:08
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В нынешнем году завершалось действие моратория на продажу земель сельхозназначения. Вопрос об этом чрезвычайно обострился в Казахстане пять лет назад. Дело доходило до форменных бунтов на юге страны, участники которых ратовали за то, чтобы ни пяди родной земли не отдавать в собственность иностранцам.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3860
Re: В этом деле нужно «включить патриотизм» - Трое костанайцев...
Отправлено: 01.04.21 - 12:08
#1
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Цитата:
включить патриотизм, думать с точки зрения ответственности перед будущими поколениями и в целом о том, какая польза будет для страны

Точно не получиться))

Замечаю стал нытиком, но а как тут не ныть?
Вы где таких людей во власти видели?

Вот давайте назовите реальный успешный проект, который бы действительно отражал дальновидность государства.

Ищу утешения ))
:lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2290
Re: В этом деле нужно «включить патриотизм» - Трое костанайцев...
Отправлено: 01.04.21 - 14:03
#2
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Цитата:
peshexod:
Вот давайте назовите реальный успешный проект, который бы действительно отражал дальновидность государства.


https://c.radikal.ru/c34/2104/b8/27ee6c1ad3c6.jpg
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