Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41246
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11521
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 16:05
Цитата:
он же переболел в апреле-мае прошлого года.
у него теперь иммунитет.
тогда все руководство страны переболело.
в том числе все акимы.
друг за другом.
drakon:
Да, вот Библиотекарю - нужна.
Да, вот Библиотекарю - нужна.
он же переболел в апреле-мае прошлого года.
у него теперь иммунитет.
тогда все руководство страны переболело.
в том числе все акимы.
друг за другом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 217
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 18:13
Цитата:
Управление делами президента получило из резервного фонда правительства более 6,4 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса, подсчитала «Русская служба Би-би-си». Из них около 2,6 миллиарда оно потратило на кремлевские санатории и пансионаты, в которых проходили карантин те, кто хотел встретиться с Владимиром Путиным, следует из опубликованного изданием графика.
Наш то вроде на год младше Путина но не прятался по бункерам.
abaika95:
Вот как Путин привился, правду не на камеру,
Вот как Путин привился, правду не на камеру,
Управление делами президента получило из резервного фонда правительства более 6,4 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса, подсчитала «Русская служба Би-би-си». Из них около 2,6 миллиарда оно потратило на кремлевские санатории и пансионаты, в которых проходили карантин те, кто хотел встретиться с Владимиром Путиным, следует из опубликованного изданием графика.
Наш то вроде на год младше Путина но не прятался по бункерам.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 94
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 21:55
Алекс, пузыри не пускай. Тебе какие нужны доказательства? И в своих высказываниях мы не применяли оскорбления. Читай внимательно
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 13:01
Цитата:
Не терпится ласты завернуть?
юля елиссева:
Когда поступит в Казахстан пфайзеровская вакцина?
Когда поступит в Казахстан пфайзеровская вакцина?
Не терпится ласты завернуть?
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 13:03
Цитата:
Лечиться Вам надо...
Сабыр:
пропаганду так,что рабы молятся на него и мечтают попасть к нему в рабство.
пропаганду так,что рабы молятся на него и мечтают попасть к нему в рабство.
Лечиться Вам надо...
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 13:07
Цитата:
Обычные доказательства. Путин убил вон того, того и того. Украл то-то и то-то. У тебя ишака, у Абайки барана. Обращайтесь в суд. А так все ваши сопли - пустой треп. Не боитесь ответственности за клевету?
рихард:
Тебе какие нужны доказательства?
Тебе какие нужны доказательства?
Обычные доказательства. Путин убил вон того, того и того. Украл то-то и то-то. У тебя ишака, у Абайки барана. Обращайтесь в суд. А так все ваши сопли - пустой треп. Не боитесь ответственности за клевету?
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 13:09
Цитата:
На глубине 100500 мильонов километров на Луне))))) Откуда ж вы такие беретесь, альтернативно-одаренные?
abaika95:
А так то он в бункере сидит
А так то он в бункере сидит
На глубине 100500 мильонов километров на Луне))))) Откуда ж вы такие беретесь, альтернативно-одаренные?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 529
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:29
Цитата:
Политковскую,Литвиненко,Немцова и так ещё 8 часов. Сейчас в тюряге доканчивает Навального. А какие могут быть доказательства против чекиста или Вы ребенок?? Подождите лет 30 и всё всплывёт. А пока без вариантов.
гражданин СССР:
Обычные доказательства. Путин убил вон того, того и того
Обычные доказательства. Путин убил вон того, того и того
Политковскую,Литвиненко,Немцова и так ещё 8 часов. Сейчас в тюряге доканчивает Навального. А какие могут быть доказательства против чекиста или Вы ребенок?? Подождите лет 30 и всё всплывёт. А пока без вариантов.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 529
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:32
Цитата:
Он украл самое ценное у России-будущее. Уже не говоря о тех миллиардах на всём и везде со своей шайкой. Посмотрите как деградирует РФ! За МКАДом народ спивается,полная разруха. И его постоянное враньё всё это добивает.
гражданин СССР:
Путин убил вон того, того и того. Украл то-то и то-то
Путин убил вон того, того и того. Украл то-то и то-то
Он украл самое ценное у России-будущее. Уже не говоря о тех миллиардах на всём и везде со своей шайкой. Посмотрите как деградирует РФ! За МКАДом народ спивается,полная разруха. И его постоянное враньё всё это добивает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7526
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:33
Цитата:
Я не боюсь
Путин мне ниче не сделает
Ему для этого надо сначала из бункера вылезти)
И да вас он у меня не крал,вы всегда при мне)
Цитата:
В откуда вы такие берётесь вообще не одаренные?)
гражданин СССР:
Не боитесь ответственности за клевету?
Не боитесь ответственности за клевету?
Я не боюсь
Путин мне ниче не сделает
Ему для этого надо сначала из бункера вылезти)
И да вас он у меня не крал,вы всегда при мне)
Цитата:
гражданин СССР:
На глубине 100500 мильонов километров на Луне))))) Откуда ж вы такие беретесь, альтернативно-одаренные?
На глубине 100500 мильонов километров на Луне))))) Откуда ж вы такие беретесь, альтернативно-одаренные?
В откуда вы такие берётесь вообще не одаренные?)
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:36
Цитата:
А МКАД где заканчивается? Не на границах ли со странами СНГ?
Сабыр:
Посмотрите как деградирует РФ! За МКАДом народ спивается,полная разруха.
Посмотрите как деградирует РФ! За МКАДом народ спивается,полная разруха.
А МКАД где заканчивается? Не на границах ли со странами СНГ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21496
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:39
abaika95:
В
[Исправлено: drakon, 01.04.2021 - 13:41]
В
[Исправлено: drakon, 01.04.2021 - 13:41]
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:42
Цитата:
У абайки95 барана никогда не было. Только ляШка, да и то от коня. Была. Вывод: Невиновен! Нельзя украсть у абайки95 то, чего нет.
гражданин СССР:
Украл то-то и то-то. У тебя ишака, у Абайки барана.
Украл то-то и то-то. У тебя ишака, у Абайки барана.
У абайки95 барана никогда не было. Только ляШка, да и то от коня. Была. Вывод: Невиновен! Нельзя украсть у абайки95 то, чего нет.
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:55
Цитата:
Простите, а часовню тоже он … развалил?
Сабыр:
Политковскую,Литвиненко,Немцова и так ещё 8 часов.
Политковскую,Литвиненко,Немцова и так ещё 8 часов.
Простите, а часовню тоже он … развалил?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11521
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:57
фанаты эха и дождя на форуме нг.
да, там мозги включать не надо, там шабаш ...поток ..
сюда то зачем этот шабаш тащите?
а что не тащите отзывы читателей французской газеты Figaro,к примеру
вот один , а там 99 процентов комментариев в этом духе.
//parigo007
Бедный Навальный. Постоянно ноет…
Если он хочет проводить свободное время и не заниматься утренней гимнастикой, ему не следовало идти в тюрьму. Жалуется на радикулит. Действительно, кровати в том месте, где он находится, менее удобны, чем те, которые его немецкие друзья предоставили ему в Берлине.
Он боится карцера, что за неженка. Пусть попросит своих друзей из ЦРУ обратиться к ФСБ для корректировки приговора, возможно, они смогут защитить его.
Желание Навального размещать череду твитов или сообщений в социальных сетях, несомненно, должно быть не нравится кремлевским властям,
но они не будут играть в его игры.
Этот парень прирожденный аферист, он хочет покончить со всем, что ему мешает,
чтобы представить себя в лучшем свете и заставить россиян поверить в его намерения.
Честно говоря, мне противны такие люди.
Он все время провоцирует и удивляется, что на это жестко реагируют.
У Путина много терпения. Президент однажды сказал, что, если бы хотели с ним расправиться,
то это было бы уже сделано и без огласки.//
[Исправлено: alex_60, 01.04.2021 - 14:00]
да, там мозги включать не надо, там шабаш ...поток ..
сюда то зачем этот шабаш тащите?
а что не тащите отзывы читателей французской газеты Figaro,к примеру
вот один , а там 99 процентов комментариев в этом духе.
//parigo007
Бедный Навальный. Постоянно ноет…
Если он хочет проводить свободное время и не заниматься утренней гимнастикой, ему не следовало идти в тюрьму. Жалуется на радикулит. Действительно, кровати в том месте, где он находится, менее удобны, чем те, которые его немецкие друзья предоставили ему в Берлине.
Он боится карцера, что за неженка. Пусть попросит своих друзей из ЦРУ обратиться к ФСБ для корректировки приговора, возможно, они смогут защитить его.
Желание Навального размещать череду твитов или сообщений в социальных сетях, несомненно, должно быть не нравится кремлевским властям,
но они не будут играть в его игры.
Этот парень прирожденный аферист, он хочет покончить со всем, что ему мешает,
чтобы представить себя в лучшем свете и заставить россиян поверить в его намерения.
Честно говоря, мне противны такие люди.
Он все время провоцирует и удивляется, что на это жестко реагируют.
У Путина много терпения. Президент однажды сказал, что, если бы хотели с ним расправиться,
то это было бы уже сделано и без огласки.//
[Исправлено: alex_60, 01.04.2021 - 14:00]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать