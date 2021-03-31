Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • ЮЗ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41246
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11521
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 16:05
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, вот Библиотекарю - нужна.


он же переболел в апреле-мае прошлого года.
у него теперь иммунитет.
тогда все руководство страны переболело.
в том числе все акимы.
друг за другом.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
217
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 18:13
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот как Путин привился, правду не на камеру,


Управление делами президента получило из резервного фонда правительства более 6,4 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса, подсчитала «Русская служба Би-би-си». Из них около 2,6 миллиарда оно потратило на кремлевские санатории и пансионаты, в которых проходили карантин те, кто хотел встретиться с Владимиром Путиным, следует из опубликованного изданием графика.

Наш то вроде на год младше Путина но не прятался по бункерам.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
94
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 21:55
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, пузыри не пускай. Тебе какие нужны доказательства? И в своих высказываниях мы не применяли оскорбления. Читай внимательно
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
119
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 13:01
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Когда поступит в Казахстан пфайзеровская вакцина?

Не терпится ласты завернуть? :lol: :lol:
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
119
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 13:03
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
пропаганду так,что рабы молятся на него и мечтают попасть к нему в рабство.

Лечиться Вам надо...
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
119
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 13:07
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Тебе какие нужны доказательства?

Обычные доказательства. Путин убил вон того, того и того. Украл то-то и то-то. У тебя ишака, у Абайки барана. Обращайтесь в суд. А так все ваши сопли - пустой треп. Не боитесь ответственности за клевету?
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
119
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 01.04.21 - 13:09
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А так то он в бункере сидит

На глубине 100500 мильонов километров на Луне))))) Откуда ж вы такие беретесь, альтернативно-одаренные?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
529
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:29
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Обычные доказательства. Путин убил вон того, того и того

Политковскую,Литвиненко,Немцова и так ещё 8 часов. Сейчас в тюряге доканчивает Навального. А какие могут быть доказательства против чекиста или Вы ребенок?? Подождите лет 30 и всё всплывёт. А пока без вариантов.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
529
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:32
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Путин убил вон того, того и того. Украл то-то и то-то

Он украл самое ценное у России-будущее. Уже не говоря о тех миллиардах на всём и везде со своей шайкой. Посмотрите как деградирует РФ! За МКАДом народ спивается,полная разруха. И его постоянное враньё всё это добивает.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7526
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:33
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Не боитесь ответственности за клевету?

Я не боюсь
Путин мне ниче не сделает
Ему для этого надо сначала из бункера вылезти)
И да вас он у меня не крал,вы всегда при мне)
Цитата:
гражданин СССР:
На глубине 100500 мильонов километров на Луне))))) Откуда ж вы такие беретесь, альтернативно-одаренные?

В откуда вы такие берётесь вообще не одаренные?)
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1222
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:36
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Посмотрите как деградирует РФ! За МКАДом народ спивается,полная разруха.

А МКАД где заканчивается? Не на границах ли со странами СНГ?
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21496
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:39
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95:
В

[Исправлено: drakon, 01.04.2021 - 13:41]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1222
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:42
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Украл то-то и то-то. У тебя ишака, у Абайки барана.

У абайки95 барана никогда не было. Только ляШка, да и то от коня. Была. Вывод: Невиновен! Нельзя украсть у абайки95 то, чего нет.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1222
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:55
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Политковскую,Литвиненко,Немцова и так ещё 8 часов.

Простите, а часовню тоже он … развалил?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11521
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 13:57
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фанаты эха и дождя на форуме нг.
да, там мозги включать не надо, там шабаш ...поток ..
сюда то зачем этот шабаш тащите?
а что не тащите отзывы читателей французской газеты Figaro,к примеру
вот один , а там 99 процентов комментариев в этом духе.
//parigo007
Бедный Навальный. Постоянно ноет…
Если он хочет проводить свободное время и не заниматься утренней гимнастикой, ему не следовало идти в тюрьму. Жалуется на радикулит. Действительно, кровати в том месте, где он находится, менее удобны, чем те, которые его немецкие друзья предоставили ему в Берлине.
Он боится карцера, что за неженка. Пусть попросит своих друзей из ЦРУ обратиться к ФСБ для корректировки приговора, возможно, они смогут защитить его.
Желание Навального размещать череду твитов или сообщений в социальных сетях, несомненно, должно быть не нравится кремлевским властям,
но они не будут играть в его игры.
Этот парень прирожденный аферист, он хочет покончить со всем, что ему мешает,
чтобы представить себя в лучшем свете и заставить россиян поверить в его намерения.
Честно говоря, мне противны такие люди.
Он все время провоцирует и удивляется, что на это жестко реагируют.
У Путина много терпения. Президент однажды сказал, что, если бы хотели с ним расправиться,
то это было бы уже сделано и без огласки.//

[Исправлено: alex_60, 01.04.2021 - 14:00]
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS