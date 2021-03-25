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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3259
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.21 - 20:03
Цитата:
--- Тебе надо пример брать с одного местного форумчанина. Он за час 35 комментов делает.
Vit:
--- Тебе надо пример брать с одного местного форумчанина. Он за час 35 комментов делает.
P
(Пользователи)
- Откуда:
- Нур-султан
- Регистрация:
- 27.03.21
- Сообщений:
- 2
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.03.21 - 12:27
На портале "Открытый диалог" граждане могут задавать вопросы государственным служащим, участвовать в интернет-конференциях. Мало кто знает об этом и мало кто пользуется этой услугой, хотя эти порталы были созданы за счёт налогоплательщиков. На портале 16.11.2020 года проходила интернет-конференция на тему «Соблюдение норм служебной этики государственными служащими, качество оказания госуслуг и поступление на государственную службу» с участием руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области, Председателя Совета по этике Асхата Батыржановича Искендирова. В ходе конференции было задано 30 вопросов. Так же 15.12.2020 прошла конференция на тему «О поступлении и прохождении государственной службы, соблюдении госслужащими норм Этического кодекса, повышение качества оказания госуслуг»,опять же с участием Искендиров А.Б., в ходе конференции было задано 24 вопроса. Организатор данных конференции является руководитель Управления государственных услуг Гульнара Куанышевна Шагирова. В ходе конференции скорость некоторых ответов достигала 1 минуты. Но самое удивительное даже не в скорости и не то, что в разных конференциях задают вопросы одни и те же лица, а то, что вопросы задавали, мама, сестра, муж, друзья того самого руководителя Управления государственных услуг Шагировой Г.К.
P
(Пользователи)
- Откуда:
- Нур-султан
- Регистрация:
- 27.03.21
- Сообщений:
- 2
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.03.21 - 12:32
Задать вопросы на портале можно с использованием ЭЦП всем желающиим. Конечно, близкое родство между организаторами и задающими вопросы не противоречит закону, но зачем вести диалог с родственниками за счёт средств налогоплательщиков? Если это ваши друзья или родственники, ответить им на интересующие вопросы можно и дома. Вопросы оказались тоже вымышленными. Например, мама Шагировой Г.К. представилась гражданкой РФ и задала вопрос о гос. услугах, муж Шагировой Г.К. представился новоиспеченным счастливым отцом и спросил, как зарегистрировать ребенка, хотя счастливым отцом он стал двумя годами ранее и все документы уже давно оформлены. Мне было непонятно, для чего создавать лжеконференции, показывать в них активную позицию граждан, если на самом деле многие граждане просто не знают об этом портале. На запрос на имя председателя агенства РК по делам государственной службы был получен ответ, что ответы на все вопросы даны в соответствии с нормами действующего законодательства, а возможности граждан обращаться и задавать вопросы на интернет-конференциях не ограничиваются их родством. Кстати, на запрос ответили в течение 15 дней - не через минуту, как в конференции, а через целых 15 дней. Да, нарушений нет в том, что родственники и друзья государственных служащих задают вопросы на портале, но есть ложь, искусственно созданный организаторами конференции интерес граждан, создание видимости активной работы. На самом деле многие граждане не могут достучаться до гос. служащих, не получают ответы на свои вопросы. Как вы считаете, правильно ли задавать вопросы самим себе?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.21 - 09:28
Департамент по делам государственной службы Костанайской области прокомментировал сообщение пользователя Pravdorub:
- Приятно, что у читателей НГ вызывает такой интерес проведенная интернет-конференция. Подобной заинтересованностью обуславливаем и другие поступившие в адрес департамента вопросы. Дополнительно отмечаем, что действующим законодательством близким лицам не воспрещается пользоваться правом обращаться по интересующим их вопросам. Вместе с тем, департамент не ограничивается только интернет конференциями, работают телефоны доверия 39-31-65 и WhatsApp 8-747-229-60-69.
- Приятно, что у читателей НГ вызывает такой интерес проведенная интернет-конференция. Подобной заинтересованностью обуславливаем и другие поступившие в адрес департамента вопросы. Дополнительно отмечаем, что действующим законодательством близким лицам не воспрещается пользоваться правом обращаться по интересующим их вопросам. Вместе с тем, департамент не ограничивается только интернет конференциями, работают телефоны доверия 39-31-65 и WhatsApp 8-747-229-60-69.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 463
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.21 - 10:44
Цитата:
Степановка , Михайловка , Борки
Тимур Гафуров:
где именно
где именно
Степановка , Михайловка , Борки
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.21 - 10:59
Цитата:
Сделаем запрос в ДП. Спасибо
Я:
Степановка , Михайловка , Борки
Степановка , Михайловка , Борки
Сделаем запрос в ДП. Спасибо
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 279
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.21 - 11:02
Цитата:
В четверг, 25 марта, когда мы смотрели списки пользователей для перевода, у вас был 1 удаленный комментарий на последние 30. Сегодня уже все чисто. Вас перевели.
Vit:
Вот и настал , тот день когда я все-таки решил, решил посчитать коменты . 149 в плюс и почему я не в пп. Мутно это все. Нг. ? Тимур? Че такое? Почему?
Вот и настал , тот день когда я все-таки решил, решил посчитать коменты . 149 в плюс и почему я не в пп. Мутно это все. Нг. ? Тимур? Че такое? Почему?
В четверг, 25 марта, когда мы смотрели списки пользователей для перевода, у вас был 1 удаленный комментарий на последние 30. Сегодня уже все чисто. Вас перевели.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.21 - 13:52
Цитата:
Пресс-служба ДП Костанайской области ответила на вопрос:
"Согласно действующей инструкции патрульные машины имеют право заезжать в населённые пункты, находящиеся на маршруте патрулирования вдоль дороги (на республиканских и загородных трассах). Вместе с тем по данному факту будет проведена проверка".
Я:
Степановка , Михайловка , Борки
Степановка , Михайловка , Борки
Пресс-служба ДП Костанайской области ответила на вопрос:
"Согласно действующей инструкции патрульные машины имеют право заезжать в населённые пункты, находящиеся на маршруте патрулирования вдоль дороги (на республиканских и загородных трассах). Вместе с тем по данному факту будет проведена проверка".
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 463
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.03.21 - 18:11
Цитата:
Благодарю . хотя и не совсем понятно
Тимур Гафуров:
Пресс-служба ДП
Пресс-служба ДП
Благодарю . хотя и не совсем понятно
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2290
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.21 - 13:55
Почему-то в "Советах" не раскрываются фото. Не подскажете почему? Или это только у меня?
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