Прогноз на 5 дней
ясно-1°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Вы, что, на них в космос собрались?»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41245
«Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 03:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С конца прошлого года для Костанайского колледжа бытсервиса пытаются закупить 10 ноутбуков по космической цене - почти 2 млн тенге за штуку. И хотя приобретаются компьютеры за счет республиканского бюджета, уровень запросов местного ссуза все равно впечатляет. Для чего студентам понадобилась техника, напичканная суперпроцессорами, пупер-памятью и вау-программным обеспечением по мегацене, почему пока нет желающих ее продать и есть ли возможность купить такую же, но дешевле - все это выясняли корреспонденты «НГ».
Читать статью

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3259
«Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 03:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтобы это оборудование оставалось актуальным в течение 10-15 лет.

Источник: [/code]----Она это серьезно так думает ? Или действительно заблуждается ? Макс , тут нужен специалист .

[Исправлено: Гога, 01.04.2021 - 00:48]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1218
Re: «Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 07:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, что собрались майнить биткоины.
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3860
Re: «Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 08:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для 3D моделирования действительно требуется лучшее оборудование и цена примерно такая и есть, но у меня возникли другие вопросы.

Где собственно ПО для 3D моделирования? Например 3D Max локальная версия стоит 556 268 тг.
Для таких целей монитор в 17.3 дюйма не самый удобный и разрешение Full HD уже не перспективно.
И самое главное для кого и чего дорогая игрушка?
Обучать на ней студентов?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1836
Re: «Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 09:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
майнить биткоины.


Кажеться в ЗКО, с помощью вездешущих и молчаливо-настырных китайцев, уже построили, типа фабрики по производству или выращивания биткоинов (как правильно, не знаю). Оказывается сие производство - электроэнергию много потребляет, и как бы аким области был не совсем в курсе про эту затею.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7524
Re: «Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 09:40
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В частности, там значится «Процессор не менее i9. Частота процессора, ГГц: не менее 2.3, максимальная частота процессора не менее 4.6. Количество ядер не менее 8. Кэш-память L3 не менее 16 Мб. Чипсет не менее HM-370. Объем оперативной памяти не менее 32 Гб. Жесткий диск: HDD отсутствует. Твердотельный накопитель не менее 512 Гб SSD. Интегрированная в процессор графика не менее UHD Graphics 630. Модель дискретной видеокарты не менее RTX 2080 Объем видеопамяти не менее 8 Гб. Частота оперативной памяти не менее 2666 МГц. Диагональ экрана, дюйм: не менее 17.3. Разрешение экрана не менее 1920x1080 Full HD. Матрица не менее IPS, 144 Гц. Емкость аккумулятора не менее 70 Втч. Адаптер питания не менее 19.5 В,330 Вт. Разъемы не менее HDMI, MiniDisplayPort, Thunderbolt 3, RJ-45, картридер, вход для микрофона, вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный). Аудиосистема не менее BANG & OLUFSEN. Технология не менее HP AudioBoost. Динамики не менее 2.».

Ну явно же явно же, эту техничку шаблоном спустили сверху)
Вот мол вы там у себя в провинции закупайте тоже как у нас в столицах и никаких гвоздей! И плевать что это не компы а истребители почти)
Цитата:
 В «Технодоме» нам предложили не менее мощный ноутбук, но на 300 тысяч дешевле 

Ну так а что мешает технодому выйти с ценовым предложением на госзакуп? Подгоните все параметры и демпингуйте
Цитата:
Что касается конкретно данных ноутбуков - нами также проведен мониторинг рыночной стоимости аналогичных компьютеров, который показал наличие в продаже более дешевых моделей с лучшими характеристиками. Соответственно, в адрес колледжа нами направлено письмо с рекомендацией пересмотреть данную закупку в пользу снижения цены.

Ок снизят цену а поставщик то выйдет все таки нет?)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2028
Re: «Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 09:43
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Похоже, что собрались майнить биткоины

Для майнинга битка нужен ASIC. Для другой крипты надо собирать ферму из видеокарт.
А тут, видимо, просто геймится хотят.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7524
Re: «Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 09:45
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Только в прошлом году антикоррупционной службой по Костанайской области путем мониторинга портала eoz.kz сэкономлено более 300 млн бюджетных тенге

Спасибо антикору что сэкономили бюджет на колесе обозрения в Рудном!!
Хотя подождите о чем это я?)
Причем тут антикор?)
Совсем уже исписался)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2028
«Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 09:51
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Кажеться в ЗКО, с помощью вездешущих и молчаливо-настырных китайцев, уже построили, типа фабрики по производству или выращивания биткоинов (как правильно, не знаю).

Не только в ЗКО, но и у нас в Кустанае полно ферм для майнинга. Электричество у нас одно из самых дешевых в мире. Большую часть года температура воздуха в нашем регионе низкая, потому нет проблем с отводом тепла. Сейчас уже и гаражи покупают не с целью машину там ставить, а чтобы ферма для майнинга там работала. А уж в подвалах многих организаций ушлые айтишники давно фермы для добычи крипты организовали. Если есть халявный доступ к электричеству, то окупаются затраты на ферму очень быстро.

[Исправлено: юля елиссева, 01.04.2021 - 09:55]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1836
Re: «Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 10:12
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сэкономили бюджет на колесе обозрения


Это как понять: "сэкономили" - деньги же ушли и кажеться безвозвратно,прежний аким ушёл, новый аким - НИ В ЖИЗНЬ не будет искать и требовать возврата этих денег, потому что это не его "косяк" и у него перед собой другие, свои, задачи.
Просто предали гласности весь этот процесс и всё: "шоу" кончилось, цирк уехал, остались: неубранный манеж и куча мусора, который нужно убирать МЕСТНЫМ.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1836
Re: «Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 10:14
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Не только в ЗКО,


Кажеться в ЗКО на это ушли - бюджетные деньги, что то в этом роде.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7524
«Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 10:20
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Просто предали гласности весь этот процесс и всё: "шоу" кончилось, цирк уехал, остались: неубранный манеж и куча мусора, который нужно убирать МЕСТНЫМ.

Вот и я о том же)
Но антикор бдит!! И будет бдеть!
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1218
«Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 10:42
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Если есть халявный доступ к электричеству, то окупаются затраты на ферму очень быстро.

Поэтому электроэнергия и дорожает. Майнеры виноваты.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1836
Re: «Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 10:49
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но антикор бдит!!


Не думаю: где же он был - когда только всё это начиналось - на стадий тех.условий и когда стало известно о замене колеса китайского производство.

Цитата:
Маркс:
есть халявный доступ


Разве такое возможно: везде же СЧЁТЧИКИ стоят.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1218
«Вы, что, на них в космос собрались?»
Отправлено: 01.04.21 - 11:31
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Разве такое возможно: везде же СЧЁТЧИКИ стоят.

"Счётчики могут стоять везде, но это отнюдь не означает, что платить по ним должен именно ты."

Маркс, ПСС (т. 16, с. 173, "Счётчики и их вред для экономики Казахстана").
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS