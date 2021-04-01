Отправлено: - 09:40

В частности, там значится «Процессор не менее i9. Частота процессора, ГГц: не менее 2.3, максимальная частота процессора не менее 4.6. Количество ядер не менее 8. Кэш-память L3 не менее 16 Мб. Чипсет не менее HM-370. Объем оперативной памяти не менее 32 Гб. Жесткий диск: HDD отсутствует. Твердотельный накопитель не менее 512 Гб SSD. Интегрированная в процессор графика не менее UHD Graphics 630. Модель дискретной видеокарты не менее RTX 2080 Объем видеопамяти не менее 8 Гб. Частота оперативной памяти не менее 2666 МГц. Диагональ экрана, дюйм: не менее 17.3. Разрешение экрана не менее 1920x1080 Full HD. Матрица не менее IPS, 144 Гц. Емкость аккумулятора не менее 70 Втч. Адаптер питания не менее 19.5 В,330 Вт. Разъемы не менее HDMI, MiniDisplayPort, Thunderbolt 3, RJ-45, картридер, вход для микрофона, вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный). Аудиосистема не менее BANG & OLUFSEN. Технология не менее HP AudioBoost. Динамики не менее 2.».

В «Технодоме» нам предложили не менее мощный ноутбук, но на 300 тысяч дешевле

Что касается конкретно данных ноутбуков - нами также проведен мониторинг рыночной стоимости аналогичных компьютеров, который показал наличие в продаже более дешевых моделей с лучшими характеристиками. Соответственно, в адрес колледжа нами направлено письмо с рекомендацией пересмотреть данную закупку в пользу снижения цены.

Цитата:Ну явно же явно же, эту техничку шаблоном спустили сверху)Вот мол вы там у себя в провинции закупайте тоже как у нас в столицах и никаких гвоздей! И плевать что это не компы а истребители почти)Цитата:Ну так а что мешает технодому выйти с ценовым предложением на госзакуп? Подгоните все параметры и демпингуйтеЦитата:Ок снизят цену а поставщик то выйдет все таки нет?)