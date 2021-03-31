Отправлено: - 10:38

НГ:

Депутат в недоумении, почему правительство заявляет, что массовая вакцинация является первостепенной задачей в борьбе с пандемией, но до сих пор нет продуманных, системных и синхронизированных мер по ее организации.

Цитата:Позвонил в поликлинику, сказали, что записи нет, нужно просто приходить с 9 до 12 и без всяких проблем вакцинироваться. Решился, пошел. В рекомендациях по вакцинации одним из пунктов кроме хорошего физического состояния значился положительный моральный настрой. С радостной улыбкой подошел к кабинету и был огорошен неожиданным известием об отсутствии вакцины.На извечные вопросы "Кто виноват?" и "Что делать?", было так же хрестоматийно велено позванивать и узнавать. И тогда, возможно, после дождичка в четверг или когда кто-нибудь свистнет на горе, вам повезет и борцы с пандемией наконец-то завезут в город чуточку здоровья, приобретенного на ваши же деньги.А может уже давно пора вводить талоны на вакцину, как в перестройку, чтобы не бегать круглосуточно вокруг поликлиники с рекомендованным счастливым лицом в ожидании полудохлых бацилл, допускаемых в организм в том числе и на благо общественного иммунитета?