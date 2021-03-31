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≡ "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат раскритиковала Минздрав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41245
"Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат раскритиковала Минздрав
Отправлено: 31.03.21 - 18:36
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Депутат Мажилиса Ирина Унжакова заявила, что если бывший министр Елжан Биртанов "провалил начало борьбы с пандемией", то сегодня министр Алексей Цой "успешно" проваливает работу по вакцинации населения.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
216
Re: "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат...
Отправлено: 31.03.21 - 18:36
#1
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депутат Мажилиса Ирина Унжакова имеет свой процент отката от российской вакцины "Спутник V"?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10165
Re: "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат...
Отправлено: 31.03.21 - 21:31
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
депутат Мажилиса Ирина Унжакова имеет свой процент отката от российской вакцины "Спутник V"?

Вот именно, зачем в КЗ спутник, когда есть своя )
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11519
"Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат раскритиковала Минздрав
Отправлено: 31.03.21 - 22:05
#3
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Цитата:
maxsaf:
, когда есть своя )


новое название. KazVac.
расшифровывается - Казахстанская Вакцина.

[Исправлено: alex_60, 31.03.2021 - 22:22]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
114
Re: "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат...
Отправлено: 01.04.21 - 06:26
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
депутат Мажилиса Ирина Унжакова имеет свой процент отката от российской вакцины "Спутник V"?

ВЧКушке опять Россия виновата?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3860
Re: "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат...
Отправлено: 01.04.21 - 09:03
#5
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У нас на всех уровнях "Всё зашибись и планово"
"Говорить" это ж вам ни телегу мазать)))

Ну задала вопрос, замахнулась... а дальше что?
Только царь решает кого и когда пороть. У остальных духу не хватит перечить.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
128
"Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат раскритиковала Минздрав
Отправлено: 01.04.21 - 09:08
#6
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Пока не будет персональной ответственности, за порученное дело, ни чего не будет.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1218
Re: "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат...
Отправлено: 01.04.21 - 10:38
#7
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Цитата:
НГ:
Депутат в недоумении, почему правительство заявляет, что массовая вакцинация является первостепенной задачей в борьбе с пандемией, но до сих пор нет продуманных, системных и синхронизированных мер по ее организации.

Позвонил в поликлинику, сказали, что записи нет, нужно просто приходить с 9 до 12 и без всяких проблем вакцинироваться. Решился, пошел. В рекомендациях по вакцинации одним из пунктов кроме хорошего физического состояния значился положительный моральный настрой. С радостной улыбкой подошел к кабинету и был огорошен неожиданным известием об отсутствии вакцины.

На извечные вопросы "Кто виноват?" и "Что делать?", было так же хрестоматийно велено позванивать и узнавать. И тогда, возможно, после дождичка в четверг или когда кто-нибудь свистнет на горе, вам повезет и борцы с пандемией наконец-то завезут в город чуточку здоровья, приобретенного на ваши же деньги.

А может уже давно пора вводить талоны на вакцину, как в перестройку, чтобы не бегать круглосуточно вокруг поликлиники с рекомендованным счастливым лицом в ожидании полудохлых бацилл, допускаемых в организм в том числе и на благо общественного иммунитета?
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