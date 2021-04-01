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≡ Алматинец рассказал, как испытал на себе казахстанскую вакцину от COVID-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41245
Алматинец рассказал, как испытал на себе казахстанскую вакцину от COVID-19
Отправлено: 01.04.21 - 10:03
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В сентябре 2020 года стало известно, что начался прием анкет добровольцев для участия в клинических исследованиях казахстанской вакцины от COVID-19. 30-летний житель Алматы Есбол К. оказался в числе добровольцев.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1278
Алматинец рассказал, как испытал на себе казахстанскую вакцину от COVID-19
Отправлено: 01.04.21 - 10:03
#1
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В требованиях к испытуемым указан возраст от18 до 50, а чел говорит пенсионерам вознаграждение 180000. Где правда?

[Исправлено: КГСПС, 01.04.2021 - 10:09]
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
31
Re: Алматинец рассказал, как испытал на себе казахстанскую...
Отправлено: 01.04.21 - 10:14
#2
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Цитата:
КГСПС:

Может речь о пенсионерах МВД)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
216
Re: Алматинец рассказал, как испытал на себе казахстанскую...
Отправлено: 01.04.21 - 10:18
#3
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Молодец! Настоящий патриот своей Родины Казахстан!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
216
Re: Алматинец рассказал, как испытал на себе казахстанскую...
Отправлено: 01.04.21 - 10:22
#4
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Цитата:
- Для этого должны пройти все этапы испытаний. Сейчас прошла только половина срока испытаний, 90 дней будет 7 апреля, а нужно 180 дней, они закончатся в июле. После этого должна пройти регистрация и можно будет ее применять.


Источник:


Правильно! Нельзя бежать впереди паровоза!
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