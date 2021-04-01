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≡ Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной и набрала первые очки в отборе ЧМ-2022
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41245
Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной и набрала первые очки в отборе ЧМ-2022
Отправлено: 01.04.21 - 10:18
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Встреча в Киеве завершилась со счетом 1:1. Украинцы вышли вперед на 20-й минуте - гол забил Роман Яремчук, которому ассистировал капитан сборной Украины и футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1836
Re: Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной и набрала...
Отправлено: 01.04.21 - 10:18
#1
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Какой громкий заголовок: "...набрали ПЕРВЫЕ очки...", всего то лишь ОДНО ОЧКО. Как бы на этом не остановились, посчитав свою задачу выполненной: "...не хуже чем другие...".
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