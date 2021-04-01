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Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной и набрала первые очки в отборе ЧМ-2022
Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной и набрала первые очки в отборе ЧМ-2022
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