Re: "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат...

Отправлено: - 09:03

У нас на всех уровнях "Всё зашибись и планово"

"Говорить" это ж вам ни телегу мазать)))



Ну задала вопрос, замахнулась... а дальше что?

Только царь решает кого и когда пороть. У остальных духу не хватит перечить.