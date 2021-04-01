С конца прошлого года для Костанайского колледжа бытсервиса пытаются закупить 10 ноутбуков по космической цене - почти 2 млн тенге за штуку. И хотя приобретаются компьютеры за счет республиканского бюджета, уровень запросов местного ссуза все равно впечатляет. Для чего студентам понадобилась техника, напичканная суперпроцессорами, пупер-памятью и вау-программным обеспечением по мегацене, почему пока нет желающих ее продать и есть ли возможность купить такую же, но дешевле - все это выясняли корреспонденты «НГ». Читать статью
Для 3D моделирования действительно требуется лучшее оборудование и цена примерно такая и есть, но у меня возникли другие вопросы.
Где собственно ПО для 3D моделирования? Например 3D Max локальная версия стоит 556 268 тг. Для таких целей монитор в 17.3 дюйма не самый удобный и разрешение Full HD уже не перспективно. И самое главное для кого и чего дорогая игрушка? Обучать на ней студентов?
Кажеться в ЗКО, с помощью вездешущих и молчаливо-настырных китайцев, уже построили, типа фабрики по производству или выращивания биткоинов (как правильно, не знаю). Оказывается сие производство - электроэнергию много потребляет, и как бы аким области был не совсем в курсе про эту затею.
В частности, там значится «Процессор не менее i9. Частота процессора, ГГц: не менее 2.3, максимальная частота процессора не менее 4.6. Количество ядер не менее 8. Кэш-память L3 не менее 16 Мб. Чипсет не менее HM-370. Объем оперативной памяти не менее 32 Гб. Жесткий диск: HDD отсутствует. Твердотельный накопитель не менее 512 Гб SSD. Интегрированная в процессор графика не менее UHD Graphics 630. Модель дискретной видеокарты не менее RTX 2080 Объем видеопамяти не менее 8 Гб. Частота оперативной памяти не менее 2666 МГц. Диагональ экрана, дюйм: не менее 17.3. Разрешение экрана не менее 1920x1080 Full HD. Матрица не менее IPS, 144 Гц. Емкость аккумулятора не менее 70 Втч. Адаптер питания не менее 19.5 В,330 Вт. Разъемы не менее HDMI, MiniDisplayPort, Thunderbolt 3, RJ-45, картридер, вход для микрофона, вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный). Аудиосистема не менее BANG & OLUFSEN. Технология не менее HP AudioBoost. Динамики не менее 2.».
Ну явно же явно же, эту техничку шаблоном спустили сверху) Вот мол вы там у себя в провинции закупайте тоже как у нас в столицах и никаких гвоздей! И плевать что это не компы а истребители почти) Цитата:
В «Технодоме» нам предложили не менее мощный ноутбук, но на 300 тысяч дешевле
Ну так а что мешает технодому выйти с ценовым предложением на госзакуп? Подгоните все параметры и демпингуйте Цитата:
Что касается конкретно данных ноутбуков - нами также проведен мониторинг рыночной стоимости аналогичных компьютеров, который показал наличие в продаже более дешевых моделей с лучшими характеристиками. Соответственно, в адрес колледжа нами направлено письмо с рекомендацией пересмотреть данную закупку в пользу снижения цены.
Ок снизят цену а поставщик то выйдет все таки нет?)
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