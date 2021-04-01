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≡ По ночам минус, днями - плюс: весна вступает в свои права в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41240
По ночам минус, днями - плюс: весна вступает в свои права в Костанайской области
Отправлено: 01.04.21 - 01:12
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По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 апреля, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами возможна низовая метель, туман и гололёд. В пятницу и субботу, 2-3 апреля, переменная облачность без осадков.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1213
Re: По ночам минус, днями - плюс: весна вступает в свои права в...
Отправлено: 01.04.21 - 01:12
#1
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Весенняя колыбельная

В лужах снег мешая
Житель Костаная
По весенним топям бредёт
Спят в СИЗО герои
Власть не беспокоя
ЖКХ бюджет блюдёт

Город засыпая
Фонари включает
Но они гореть не спешат
Жадно ждут канавы
Твой башмак дырявый
И ухабы прячут взгляд

Смотрят нагловато
Окна акимата
Как страдает электорат
Отражаясь в лужах
Звезды людям служат
Просто светят и молчат

Только звезды в лужах
Пешеходам служат
Гордо светят и молчат
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