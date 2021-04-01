Re: По ночам минус, днями - плюс: весна вступает в свои права в...

Отправлено: - 01:12

Весенняя колыбельная



В лужах снег мешая

Житель Костаная

По весенним топям бредёт

Спят в СИЗО герои

Власть не беспокоя

ЖКХ бюджет блюдёт



Город засыпая

Фонари включает

Но они гореть не спешат

Жадно ждут канавы

Твой башмак дырявый

И ухабы прячут взгляд



Смотрят нагловато

Окна акимата

Как страдает электорат

Отражаясь в лужах

Звезды людям служат

Просто светят и молчат



Только звезды в лужах

Пешеходам служат

Гордо светят и молчат