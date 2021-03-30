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≡ Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41239
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 30.03.21 - 21:46
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1 апреля в школах заканчиваются весенние каникулы. За 2 дня до начала занятий в Костанае власти определились с требованиями к организации уроков. Что изменится и как будут проходить экзамены, рассказала руководитель управления образования Зауре Байменова.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13825
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 10:35
#15
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Цитата:
yudjin:
Но если захочешь в какую-то школу не рядом с домом, то можешь и не попасть.... говорят, в первую очередь, районные дети.

А, ну у нас также. Сначала заполняемость по территории (с 1 апреля по июль), а потом уже, если есть места, - кто куда хочет (с июля по сентябрь). В принципе правильно, я считаю.

[Исправлено: Victor Yang, 31.03.2021 - 10:37]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
214
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 31.03.21 - 12:11
#16
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Цитата:
Coopidon:
Не верю своим глазам. Или как обычно, про Россию?

А что тут писать про Россию7 По моему Байден дал полный и исчерпывающий ответ не требующий дальнейших комментариев!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13825
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 01.04.21 - 01:09
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А что тут писать про Россию7 По моему Байден дал полный и исчерпывающий ответ не требующий дальнейших комментариев!

А что Байден сказал про Россию?
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