Отправлено: - 10:35

yudjin:

Но если захочешь в какую-то школу не рядом с домом, то можешь и не попасть.... говорят, в первую очередь, районные дети.

[Исправлено: Victor Yang, 31.03.2021 - 10:37]

Цитата:А, ну у нас также. Сначала заполняемость по территории (с 1 апреля по июль), а потом уже, если есть места, - кто куда хочет (с июля по сентябрь). В принципе правильно, я считаю.