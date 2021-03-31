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≡ Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41238
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
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По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11518
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 16:05
#15
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Цитата:
drakon:
Да, вот Библиотекарю - нужна.


он же переболел в апреле-мае прошлого года.
у него теперь иммунитет.
тогда все руководство страны переболело.
в том числе все акимы.
друг за другом.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
214
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 18:13
#16
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Цитата:
abaika95:
Вот как Путин привился, правду не на камеру,


Управление делами президента получило из резервного фонда правительства более 6,4 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса, подсчитала «Русская служба Би-би-си». Из них около 2,6 миллиарда оно потратило на кремлевские санатории и пансионаты, в которых проходили карантин те, кто хотел встретиться с Владимиром Путиным, следует из опубликованного изданием графика.

Наш то вроде на год младше Путина но не прятался по бункерам.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
91
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 21:55
#17
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Алекс, пузыри не пускай. Тебе какие нужны доказательства? И в своих высказываниях мы не применяли оскорбления. Читай внимательно
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