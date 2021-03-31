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≡ "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат раскритиковала Минздрав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41238
"Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат раскритиковала Минздрав
Отправлено: 31.03.21 - 18:36
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Депутат Мажилиса Ирина Унжакова заявила, что если бывший министр Елжан Биртанов "провалил начало борьбы с пандемией", то сегодня министр Алексей Цой "успешно" проваливает работу по вакцинации населения.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
214
Re: "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат...
Отправлено: 31.03.21 - 18:36
#1
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депутат Мажилиса Ирина Унжакова имеет свой процент отката от российской вакцины "Спутник V"?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10165
Re: "Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат...
Отправлено: 31.03.21 - 21:31
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
депутат Мажилиса Ирина Унжакова имеет свой процент отката от российской вакцины "Спутник V"?

Вот именно, зачем в КЗ спутник, когда есть своя )
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11518
"Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат раскритиковала Минздрав
Отправлено: 31.03.21 - 22:05
#3
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Цитата:
maxsaf:
, когда есть своя )


новое название. KazVac.
расшифровывается - Казахстанская Вакцина.

[Исправлено: alex_60, 31.03.2021 - 22:22]
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