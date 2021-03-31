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≡ Умер автор казахстанского герба Шота Валиханов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41238
Умер автор казахстанского герба Шота Валиханов
Отправлено: 31.03.21 - 17:10
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Ушел из жизни известный казахстанский скульптор и архитектор, один из авторов Государственного герба Республики Казахстан Шота-Аман Валиханов. Кроме того, Шота Валиханов является автором монумента Независимости на главной площади Алматы.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21493
Re: Умер автор казахстанского герба Шота Валиханов
Отправлено: 31.03.21 - 17:10
#1
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А писАли, что автором Герба, Флага, Гимна,
является - Н.А. Назарбаев... :lol:
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
214
Re: Умер автор казахстанского герба Шота Валиханов
Отправлено: 31.03.21 - 17:48
#2
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Цитата:
drakon:
А писАли, что автором Герба, Флага, Гимна, является - Н.А. Назарбаев..


На этикетке боярышника прочитал?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4576
Re: Умер автор казахстанского герба Шота Валиханов
Отправлено: 31.03.21 - 19:02
#3
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Бывал я несколько раз на крутых гулянках, где лизоблюдов и подхалимов держат в почете, улыбаются натужно, хвалят друг-друга
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