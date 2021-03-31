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≡ Полицейские выехали на встречку, чтобы задержать пьяного автоугонщика в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41238
Полицейские выехали на встречку, чтобы задержать пьяного автоугонщика в Костанае
Отправлено: 31.03.21 - 13:58
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Нарушитель, несмотря на требования полиции, не пожелал остановиться, создавая аварийные ситуации и угрожая общественной безопасности. И тогда автопатруль пошел на таран по встречной полосе.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21493
Re: Полицейские выехали на встречку, чтобы задержать пьяного...
Отправлено: 31.03.21 - 13:58
#1
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Ну вот, Опять - Ордена.
Не - напасёшся... :lol: :oops:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
525
Re: Полицейские выехали на встречку, чтобы задержать пьяного...
Отправлено: 31.03.21 - 14:17
#2
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Правильно что протаранили,а то бы убило кого-нибудь это пьяное быдло.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
857
Re: Полицейские выехали на встречку, чтобы задержать пьяного...
Отправлено: 31.03.21 - 15:51
#3
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по видео угонщик просто въехал в копов, а не наоборот
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
214
Re: Полицейские выехали на встречку, чтобы задержать пьяного...
Отправлено: 31.03.21 - 17:54
#4
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Цитата:
antonK:
по видео угонщик просто въехал в копов, а не наоборот


Сколько нужно употребить что бы утверждать что на видео угонщик сам въехал в полицейских?
Или вас этому лично Пригожин обучает?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4576
Re: Полицейские выехали на встречку, чтобы задержать пьяного...
Отправлено: 31.03.21 - 18:56
#5
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Растет новое племя, надеюсь не подражателям агашкам (которые с голой жопой в миг разбогатели и пальцы в растопырку) настоящие патриоты страны, служите честно, по-людки,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11518
Полицейские выехали на встречку, чтобы задержать пьяного автоугонщика в Костанае
Отправлено: 31.03.21 - 21:48
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сколько нужно употребить что бы утверждать


себя спрашиваешь?
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