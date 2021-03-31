Отправлено: - 18:13

abaika95:

Вот как Путин привился, правду не на камеру,

Цитата:Управление делами президента получило из резервного фонда правительства более 6,4 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса, подсчитала «Русская служба Би-би-си». Из них около 2,6 миллиарда оно потратило на кремлевские санатории и пансионаты, в которых проходили карантин те, кто хотел встретиться с Владимиром Путиным, следует из опубликованного изданием графика.Наш то вроде на год младше Путина но не прятался по бункерам.