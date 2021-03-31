Туристы из Германии пожаловались на коррумпированных полицейских в Казахстане. В беседе с изданием Deutsche Welle семейная пара рассказала, что казахстанские полицейские требовали у них деньги, пока они путешествовали по территории республики. Об этом говорится в сюжете телеканала "Астана", передает Tengrinews.kz.
"Когда мы их спрашивали, за что нас остановили, они показывали, мол, потому что мы едем. Ну да, я ехал, так и сотни тысяч других едут. И еще надо было торговаться… Они просили 10 тысяч тенге, уже не помню, какой был обменный курс. В конце удавалось сторговаться на 100 тенге", - рассказал Ульрих.
Victor Yang: Это прям какая-то нереальная сумма взятки. Так рисковать из-за 100 тенге? То есть, практически не из-за чего.
Ну так это же немецкие туристы рассказали Как им не поверить? И плевать что ни одного факта нет и в ДП они не обращались по этому поводу главное то сказануть на камеру) Цитата:
alex_60: что-то абайка95 такой возбужденный по ночам. все ему не так.все ему не этак. всем он недоволен.
Нет почему? Я всем доволен Все так как надо и идёт по плану Просто попросил погремушку быть честной до конца Если ей хазахи и хазахстанв частности не люб Ну пусть выйдет на митинг с таким плакатом) НЕ люблю Хазахов и вообще я вам тут все построила!! И я уверен ее переубедят) и она сразу всех полюбит) и кумыс и ляшку самки конины) Потомучто Казахстан миролюбивый)
Если факт не зафиксирован - не значит что его нет. Цитата:
abaika95: и в ДП они не обращались по этому поводу
А смысл? Сколько времени они потратят, а может и денег (что там у них с русским языком и переводчиком? Вряд ли ДП обязан предоставить им переводчика) ради чего? Чтобы вернуть 20 евро? Это слёзы для них.
abaika95: Ну пусть выйдет на митинг с таким плакатом)
что- то ты не к тому призываешь. митинги у нас запрещены же. даже пикеты с чистым листом А; печальных прецедентов много. еще какие то кетлинги появились, как способ работы . так что с твоей стороны это звучит как провокация- давайте на митинги, а вас там.....
Victor Yang: Если факт не зафиксирован - не значит что его нет.
Ну пусть докажут) сказать все что угодно можно,особенно то что фиг проверишь Я вот в Германии был Меня Полицай остановил и как давай требовать с меня пол еврика,а я ему кыш кыш попрошайка,а он все не отстаёт,ну пришлось дать маленькому а то расплакался бы Вот где СМИ? Давайте пишите материал! Огонь же! Цитата:
Victor Yang: А смысл? Сколько времени они потратят, а может и денег (что там у них с русским языком и переводчиком? Вряд ли ДП обязан предоставить им переводчика) ради чего? Чтобы вернуть 20 евро? Это слёзы для них.
Ну а о чем тогда базар вокзал? Какие они немцы тогда? Немцы они все за порядок (всмысле настящие немцы) потребовали взятку,надо сразу сообщать в органы А так балабольство Цитата:
alex_60: что- то ты не к тому призываешь. митинги у нас запрещены же.
Кто тебе такое в ухо..сказал? все разрешено Митингуй хоть каждый день Но в отведенных местах И с соблюдением приличий и правил Вот погремушке самое место высказать на улице все что думает о хазахстане А то на форуме как-то мелковато для нее Я считаю) Цитата:
maxsaf: Вот именно, сроду такого не было, чтобы до сотки опускались. Врут же явно)) ни одного факта такой маленькой взятки не зафиксировано
abaika95: Немцы они все за порядок (всмысле настящие немцы) потребовали взятку,надо сразу сообщать в органы А так балабольство
А откуда иностранцам знать телефоны доверия, если информационные листы с контактами необходимых экстренных служб Казахстана, им не вручают при пересечении казахстанской границы? Вот то видео с интервью тех путешественников.
В нашем обособленном казахстанском подразделении моей организации в Алма-Ате, имеются три служебных автомобиля Land Cruiser с российскими номерами московского региона. Автомобили с сотрудниками, в основном гражданами Казахстана часто находятся в командировках на территории Китая, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Но так яростно как в Казахстане, больше ни где не докапываются что автомашины не перерегистрированы на Казахстан, видя что в путевом листе автомобиля и в ПТС организацией-собственником авто является зарубежная организация, при этом в путевом листе напротив подписи мед.работника стоит печать алма-атинского мед. учреждения, а место подачи в путевом листе - г. Алма-Ата, и в командировочном удостоверении указано место откуда выбыл сотрудник/водитель - г. Алма-Ата - у многих сотрудников дорпола сначала ступор от такой информации в документах. Некоторые так и говорят, где подтверждение что автомобиль покидал Казахстан на 30 дней. Приходится подготавливать путевой лист, командировочное удостоверение на водителя раз в год именно на 30 дней, но некоторым сотрудникам дорпола и этого мало, они хотят дополнительно убедится еще что именно водитель этого автомобиля покидал территорию Казахстана на 30 дней. Аргументы, что машины в течении года и так не менее полугода в общей сложности находятся за пределами Казахстана, это сотрудников дорпола не устраивает, вот подай им подтверждение что именно не менее 30 дней за 1 раз в год, некоторые еще хотят видеть чтобы эти 30 дней были именно на территории России, так как авто там зарегистрировано, а не в Киргизии например Некоторые умудряются прилипнуть к командировочному удостоверению, типа фирма зарубежная а командируется сотрудник из Алма-Аты, сотрудники даже наториально заверенные копии трудового договора возят, где указано что работодатель российский, а место работы - Алма-Ата. Спасает всегда одно, когда достаешь мобильный телефон и начинаешь говорить что сейчас наберу 1402 или обращусь к руководству Алма-Атинского УДП ДВД - сразу становится со всеми документами всё в порядке.
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