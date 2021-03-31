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≡ Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41237
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
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По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11515
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 16:05
#15
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Цитата:
drakon:
Да, вот Библиотекарю - нужна.


он же переболел в апреле-мае прошлого года.
у него теперь иммунитет.
тогда все руководство страны переболело.
в том числе все акимы.
друг за другом.
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