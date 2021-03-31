Прогноз на 5 дней
ясно-2°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ КамАЗ застрял во дворе жилого дома из-за неочищенных дорог
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41237
КамАЗ застрял во дворе жилого дома из-за неочищенных дорог
Отправлено: 31.03.21 - 15:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео в редакцию "НГ" прислал читатель Ерлан. По его словам, двор по адресу ул. Победы, 104 обслуживает ПКСК "Строитель-2".
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11515
Re: КамАЗ застрял во дворе жилого дома из-за неочищенных дорог
Отправлено: 31.03.21 - 15:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
весна на дворе.все тает.
а что там чистить то?
лед что ли долбить?
ну заехал в ямку и шлифует.
песочку ведро сыпануть, делов то.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS