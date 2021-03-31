Прогноз на 5 дней
ясно-2°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41237
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога.
Читать новость

T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
47
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая власть. А как это из добровольно у вас уже получилось запланированное? Что прав и выбора у педагога уже нет? А права ЧЕЛОВЕКА вообще вы собираетесь соблюдать, или у нас эти права только на бумаге?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
210
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 11:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на фото учитель или учительница?)))

Цитата:
Сама Зауре Байменова сделала прививку 2 марта,

Источник:


А на камеру в целях пиар акции?

Цитата:
Вакцинация проходит добровольно. Никакого давления на учителей не оказывается.

Источник:


Меня опять терзают смутные сомнения.....
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11515
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 12:24
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Меня опять терзают смутные сомнения.....


боярышник.. не надо...с утра..
и терзать будут меньше..сомнения.

[Исправлено: alex_60, 31.03.2021 - 12:25]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7520
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 12:59
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемая власть. А как это из добровольно у вас уже получилось запланированное? Что прав и выбора у педагога уже нет? А права ЧЕЛОВЕКА вообще вы собираетесь соблюдать, или у нас эти права только на бумаге?

Если большой процент человек хотят работать с большим количеством других людей то тут уже не до прав человека иначе мы потонем в анархии
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А на камеру в целях пиар акции?

Это называется личный пример
Вот как Путин привился, правду не на камеру, но вот он показал личный пример
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2026
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 13:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда поступит в Казахстан пфайзеровская вакцина?
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21492
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 14:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Когда поступит в Казахстан пфайзеровская вакцина?

А когда к нам поступит Казахстанская?... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21492
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 14:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А на фото учитель или учительница?)))

Думаю - ВЧКушка... :lol: ;-)
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
90
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 15:09
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, а ты веришь, что Путин привился? Я нет. Ему соврать как плюнуть. Уже неоднократно ловился на лжи. Поэтому за чистую монету его слова нельзя принимать.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7520
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 15:20
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Абайка, а ты веришь, что Путин привился?

Незнаю
Пусть Россияне верят или домыслы строят
Он им личный пример подавал
Вообще ему в таком возрасте вроде как опасно уже
Но ничего не попишешь
Российская демшиза требовала чтобы он как Байден прилюдно показал пример народу!
Вот и пришлось
А так то он в бункере сидит,ни он никого ни его никто не может заразить,зачем ему прививка?)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
525
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 15:29
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж,давно Россией не руководил человек который столько нагло врёт и не держит своего слова. И которого называют убийцей,и который как дурачок отшучивается как ребёнок. Но настроил и оплачивает пропаганду так,что рабы молятся на него и мечтают попасть к нему в рабство.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11515
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 15:41
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пациента ,предателя,исполнителя провокаторов запада,
в тюряге привили наверное от ковида.
теперь у него ножки болят и спинка.ходить не может.
диклофенак не помогает.
требует врачей из шарите.
он похоже еще не понял что он зек.
думает его опять самолетом повезут в германию лечить.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21492
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 15:43
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,зачем ему прививка?)

Да, вот Библиотекарю - нужна.
Идут в библиотеку, все,
кому - не лень... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11515
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 15:46
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
который столько нагло врёт

Цитата:
рихард:
Ему соврать как плюнуть


ну что вы пену пускаете.
доказать не можете своих слов.
пациент пыхтел, да в суп попал.ничего не смог доказать.
или вам легче становится после оскорблений,
на душе или где.

[Исправлено: alex_60, 31.03.2021 - 15:46]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11515
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 15:48
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Да уж,давно Россией не руководил человек который столько нагло врёт и не держит своего слова. И которого называют убийцей,и который как дурачок отшучивается как ребёнок. Но настроил и оплачивает пропаганду так,что рабы молятся на него и мечтают попасть к нему в рабство.


с эха или с дождя копипаст?
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS