Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога. Читать новость
Уважаемая власть. А как это из добровольно у вас уже получилось запланированное? Что прав и выбора у педагога уже нет? А права ЧЕЛОВЕКА вообще вы собираетесь соблюдать, или у нас эти права только на бумаге?
Уважаемая власть. А как это из добровольно у вас уже получилось запланированное? Что прав и выбора у педагога уже нет? А права ЧЕЛОВЕКА вообще вы собираетесь соблюдать, или у нас эти права только на бумаге?
Если большой процент человек хотят работать с большим количеством других людей то тут уже не до прав человека иначе мы потонем в анархии Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: А на камеру в целях пиар акции?
Это называется личный пример Вот как Путин привился, правду не на камеру, но вот он показал личный пример
Незнаю Пусть Россияне верят или домыслы строят Он им личный пример подавал Вообще ему в таком возрасте вроде как опасно уже Но ничего не попишешь Российская демшиза требовала чтобы он как Байден прилюдно показал пример народу! Вот и пришлось А так то он в бункере сидит,ни он никого ни его никто не может заразить,зачем ему прививка?)
Да уж,давно Россией не руководил человек который столько нагло врёт и не держит своего слова. И которого называют убийцей,и который как дурачок отшучивается как ребёнок. Но настроил и оплачивает пропаганду так,что рабы молятся на него и мечтают попасть к нему в рабство.
пациента ,предателя,исполнителя провокаторов запада, в тюряге привили наверное от ковида. теперь у него ножки болят и спинка.ходить не может. диклофенак не помогает. требует врачей из шарите. он похоже еще не понял что он зек. думает его опять самолетом повезут в германию лечить.
Сабыр: Да уж,давно Россией не руководил человек который столько нагло врёт и не держит своего слова. И которого называют убийцей,и который как дурачок отшучивается как ребёнок. Но настроил и оплачивает пропаганду так,что рабы молятся на него и мечтают попасть к нему в рабство.
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