Отправлено: - 12:59

Уважаемая власть. А как это из добровольно у вас уже получилось запланированное? Что прав и выбора у педагога уже нет? А права ЧЕЛОВЕКА вообще вы собираетесь соблюдать, или у нас эти права только на бумаге?

ПолиграфЪ Боярышников:

А на камеру в целях пиар акции?

Цитата:Если большой процент человек хотят работать с большим количеством других людей то тут уже не до прав человека иначе мы потонем в анархииЦитата:Это называется личный примерВот как Путин привился, правду не на камеру, но вот он показал личный пример