Отправлено: - 10:19

Victor Yang:

Это прям какая-то нереальная сумма взятки. Так рисковать из-за 100 тенге? То есть, практически не из-за чего.

alex_60:

что-то абайка95 такой возбужденный по ночам. все ему не так.все ему не этак. всем он недоволен.

Цитата:Ну так это же немецкие туристы рассказалиКак им не поверить?И плевать что ни одного факта нет и в ДП они не обращались по этому поводу главное то сказануть на камеру)Цитата:Нет почему? Я всем доволенВсе так как надо и идёт по плануПросто попросил погремушку быть честной до концаЕсли ей хазахи и хазахстанв частности не любНу пусть выйдет на митинг с таким плакатом) НЕ люблю Хазахов и вообще я вам тут все построила!! И я уверен ее переубедят) и она сразу всех полюбит) и кумыс и ляшку самки конины)Потомучто Казахстан миролюбивый)