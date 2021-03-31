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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 03:05
Туристы из Германии пожаловались на коррумпированных полицейских в Казахстане. В беседе с изданием Deutsche Welle семейная пара рассказала, что казахстанские полицейские требовали у них деньги, пока они путешествовали по территории республики. Об этом говорится в сюжете телеканала "Астана", передает Tengrinews.kz.
"Когда мы их спрашивали, за что нас остановили, они показывали, мол, потому что мы едем. Ну да, я ехал, так и сотни тысяч других едут. И еще надо было торговаться… Они просили 10 тысяч тенге, уже не помню, какой был обменный курс. В конце удавалось сторговаться на 100 тенге", - рассказал Ульрих.
"Когда мы их спрашивали, за что нас остановили, они показывали, мол, потому что мы едем. Ну да, я ехал, так и сотни тысяч других едут. И еще надо было торговаться… Они просили 10 тысяч тенге, уже не помню, какой был обменный курс. В конце удавалось сторговаться на 100 тенге", - рассказал Ульрих.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 07:31
Цитата:
Это прям какая-то нереальная сумма взятки. Так рисковать из-за 100 тенге? То есть, практически не из-за чего.
maxsaf:
В конце удавалось сторговаться на 100 тенге
В конце удавалось сторговаться на 100 тенге
Это прям какая-то нереальная сумма взятки. Так рисковать из-за 100 тенге? То есть, практически не из-за чего.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 09:50
что-то абайка95 такой возбужденный по ночам.
все ему не так.все ему не этак.
всем он недоволен.
все ему не так.все ему не этак.
всем он недоволен.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 09:50
Цитата:
100 евро. наверняка.
Victor Yang:
Так рисковать из-за 100 тенге?
Так рисковать из-за 100 тенге?
100 евро. наверняка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 10:19
Цитата:
Ну так это же немецкие туристы рассказали
Как им не поверить?
И плевать что ни одного факта нет и в ДП они не обращались по этому поводу главное то сказануть на камеру)
Цитата:
Нет почему? Я всем доволен
Все так как надо и идёт по плану
Просто попросил погремушку быть честной до конца
Если ей хазахи и хазахстанв частности не люб
Ну пусть выйдет на митинг с таким плакатом) НЕ люблю Хазахов и вообще я вам тут все построила!! И я уверен ее переубедят) и она сразу всех полюбит) и кумыс и ляшку самки конины)
Потомучто Казахстан миролюбивый)
Victor Yang:
Это прям какая-то нереальная сумма взятки. Так рисковать из-за 100 тенге? То есть, практически не из-за чего.
Это прям какая-то нереальная сумма взятки. Так рисковать из-за 100 тенге? То есть, практически не из-за чего.
Ну так это же немецкие туристы рассказали
Как им не поверить?
И плевать что ни одного факта нет и в ДП они не обращались по этому поводу главное то сказануть на камеру)
Цитата:
alex_60:
что-то абайка95 такой возбужденный по ночам. все ему не так.все ему не этак. всем он недоволен.
что-то абайка95 такой возбужденный по ночам. все ему не так.все ему не этак. всем он недоволен.
Нет почему? Я всем доволен
Все так как надо и идёт по плану
Просто попросил погремушку быть честной до конца
Если ей хазахи и хазахстанв частности не люб
Ну пусть выйдет на митинг с таким плакатом) НЕ люблю Хазахов и вообще я вам тут все построила!! И я уверен ее переубедят) и она сразу всех полюбит) и кумыс и ляшку самки конины)
Потомучто Казахстан миролюбивый)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 10:30
Цитата:
Если факт не зафиксирован - не значит что его нет.
Цитата:
А смысл? Сколько времени они потратят, а может и денег (что там у них с русским языком и переводчиком? Вряд ли ДП обязан предоставить им переводчика) ради чего? Чтобы вернуть 20 евро? Это слёзы для них.
abaika95:
плевать что ни одного факта нет
плевать что ни одного факта нет
Если факт не зафиксирован - не значит что его нет.
Цитата:
abaika95:
и в ДП они не обращались по этому поводу
и в ДП они не обращались по этому поводу
А смысл? Сколько времени они потратят, а может и денег (что там у них с русским языком и переводчиком? Вряд ли ДП обязан предоставить им переводчика) ради чего? Чтобы вернуть 20 евро? Это слёзы для них.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 10:33
Цитата:
что- то ты не к тому призываешь.
митинги у нас запрещены же.
даже пикеты с чистым листом А;
печальных прецедентов много.
еще какие то кетлинги появились, как способ работы .
так что с твоей стороны это звучит как провокация-
давайте на митинги, а вас там.....
abaika95:
Ну пусть выйдет на митинг с таким плакатом)
Ну пусть выйдет на митинг с таким плакатом)
что- то ты не к тому призываешь.
митинги у нас запрещены же.
даже пикеты с чистым листом А;
печальных прецедентов много.
еще какие то кетлинги появились, как способ работы .
так что с твоей стороны это звучит как провокация-
давайте на митинги, а вас там.....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 13:30
Цитата:
Вот именно, сроду такого не было, чтобы до сотки опускались. Врут же явно)) ни одного факта такой маленькой взятки не зафиксировано
abaika95:
Ну так это же немецкие туристы рассказали Как им не поверить? И плевать что ни одного факта нет и в ДП они не обращались по этому поводу главное то сказануть на камеру)
Ну так это же немецкие туристы рассказали Как им не поверить? И плевать что ни одного факта нет и в ДП они не обращались по этому поводу главное то сказануть на камеру)
Вот именно, сроду такого не было, чтобы до сотки опускались. Врут же явно)) ни одного факта такой маленькой взятки не зафиксировано
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 14:01
Цитата:
Это они в Евро - просили. Сам прошёл через - таможню.
Знаю, как это - делается...
maxsaf:
ни одного факта такой маленькой взятки не зафиксировано
ни одного факта такой маленькой взятки не зафиксировано
Это они в Евро - просили. Сам прошёл через - таможню.
Знаю, как это - делается...
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