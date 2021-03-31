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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10163
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 03:05
#1906
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Туристы из Германии пожаловались на коррумпированных полицейских в Казахстане. В беседе с изданием Deutsche Welle семейная пара рассказала, что казахстанские полицейские требовали у них деньги, пока они путешествовали по территории республики. Об этом говорится в сюжете телеканала "Астана", передает Tengrinews.kz.

"Когда мы их спрашивали, за что нас остановили, они показывали, мол, потому что мы едем. Ну да, я ехал, так и сотни тысяч других едут. И еще надо было торговаться… Они просили 10 тысяч тенге, уже не помню, какой был обменный курс. В конце удавалось сторговаться на 100 тенге", - рассказал Ульрих.
:lol: :lol: :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13824
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 07:31
#1907
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Цитата:
maxsaf:
В конце удавалось сторговаться на 100 тенге

Это прям какая-то нереальная сумма взятки. Так рисковать из-за 100 тенге? То есть, практически не из-за чего.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11510
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 09:50
#1908
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что-то абайка95 такой возбужденный по ночам.
все ему не так.все ему не этак.
всем он недоволен.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11510
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 09:50
#1909
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Цитата:
Victor Yang:
Так рисковать из-за 100 тенге?


100 евро. наверняка.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 10:19
#1910
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Цитата:
Victor Yang:
Это прям какая-то нереальная сумма взятки. Так рисковать из-за 100 тенге? То есть, практически не из-за чего.

Ну так это же немецкие туристы рассказали
Как им не поверить?
И плевать что ни одного факта нет и в ДП они не обращались по этому поводу главное то сказануть на камеру)
Цитата:
alex_60:
что-то абайка95 такой возбужденный по ночам. все ему не так.все ему не этак. всем он недоволен.

Нет почему? Я всем доволен
Все так как надо и идёт по плану
Просто попросил погремушку быть честной до конца
Если ей хазахи и хазахстанв частности не люб
Ну пусть выйдет на митинг с таким плакатом) НЕ люблю Хазахов и вообще я вам тут все построила!! И я уверен ее переубедят) и она сразу всех полюбит) и кумыс и ляшку самки конины)
Потомучто Казахстан миролюбивый)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13824
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 10:30
#1911
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Цитата:
abaika95:
плевать что ни одного факта нет

Если факт не зафиксирован - не значит что его нет.
Цитата:
abaika95:
и в ДП они не обращались по этому поводу

А смысл? Сколько времени они потратят, а может и денег (что там у них с русским языком и переводчиком? Вряд ли ДП обязан предоставить им переводчика) ради чего? Чтобы вернуть 20 евро? Это слёзы для них.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11510
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 10:33
#1912
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Цитата:
abaika95:
Ну пусть выйдет на митинг с таким плакатом)


что- то ты не к тому призываешь.
митинги у нас запрещены же.
даже пикеты с чистым листом А;
печальных прецедентов много.
еще какие то кетлинги появились, как способ работы .
так что с твоей стороны это звучит как провокация-
давайте на митинги, а вас там.....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10163
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 13:30
#1913
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Цитата:
abaika95:
Ну так это же немецкие туристы рассказали Как им не поверить? И плевать что ни одного факта нет и в ДП они не обращались по этому поводу главное то сказануть на камеру)

Вот именно, сроду такого не было, чтобы до сотки опускались. Врут же явно)) ни одного факта такой маленькой взятки не зафиксировано :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 14:01
#1914
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Цитата:
maxsaf:
ни одного факта такой маленькой взятки не зафиксировано

Это они в Евро - просили. Сам прошёл через - таможню.
Знаю, как это - делается... 8-) :-o
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