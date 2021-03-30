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≡ Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41235
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 12:28
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"В условиях пандемии в мире распространяются и идеологические вирусы. Ложная информация передает этот вирус через соцсети моментально. Поэтому нам нужно принять закон о социальных сетях", - заявил депутат.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7517
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 12:28
#1
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Одним решением по всей видимости хотят законодательно внести ответственность за расптрастронение в соц сетях материалов ДВК,Басе,идеологии ваххабизма,национализма,сепаратизма....
Если так то что тогда останется читать то в соц сетях?))
Ничего же не будет
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21488
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 12:29
#2
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Да, об этом хорошо сказал абайка95.
В последнем своём комменте №19... :lol: ;-)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3856
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 12:38
#3
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Закон конечно необходим, но существует реальность, которая позволяет вертеть его как хочешь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11510
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 13:15
#4
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Цитата:
abaika95:
за расптрастронение


я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети.
кошмар, пять ошибок в одном слове.

[Исправлено: alex_60, 30.03.2021 - 13:26]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
113
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 13:36
#5
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Цитата:
alex_60:
таких неучей

Их по разнарядке выделяют :lol: :lol: :lol: Неприкосновенные
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7517
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 14:21
#6
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Цитата:
alex_60:
я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети. кошмар, пять ошибок в одном слове.

Да вижу
Грустно это
Или поплачь вместе с гражданином
Тоесть сам с собой)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11510
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 14:35
#7
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Цитата:
abaika95:
Или поплачь


я то причем,это тебе плакать надо.
и учиться,учиться языку русскому.
кому ты нужен без него будешь..

Цитата:
abaika95:
Тоесть


и да, "то есть" пишется раздельно .
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
108
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 14:52
#8
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лавры Роскомнадзора покою не дают?))
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
172
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 16:22
#9
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Мне вот интересно. А в Казахстане есть хоть одна соц. сеть? Или хотя бы дата центры с их серверами? Кому кто грозить будет? Или тупо блокировать и все?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
210
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 31.03.21 - 12:19
#10
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Цитата:
alex_60:
я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети. кошмар, пять ошибок в одном слове.

Ну он то пишет не на родном ему языке!Напиши как ты на казахском,интересно будет посчитать твой ошибки!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
210
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 31.03.21 - 12:21
#11
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Так же надо принять закон о хранение данных казахстанцев соц сетей в Казахстане!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11510
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 31.03.21 - 12:29
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну он то пишет не на родном ему языке


вы его новый секретарь?
тогда представляться надо.
и орать не надо, сплошные восклицательные знаки.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7517
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 31.03.21 - 13:02
#13
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Цитата:
5555:
Мне вот интересно. А в Казахстане есть хоть одна соц. сеть? Или хотя бы дата центры с их серверами? Кому кто грозить будет? Или тупо блокировать и все?

Там речь не о блокировке а о ответственности больше
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Напиши как ты на казахском,интересно будет посчитать твой ошибки!

Тут нельзя на иностранных языках писать
Поуеховшие не так поймут)
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