Прогноз на 5 дней
ясно-6°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41235
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. А два компонента вакцины получили только 262 педагога.
Читать новость

T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
47
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 11:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая власть. А как это из добровольно у вас уже получилось запланированное? Что прав и выбора у педагога уже нет? А права ЧЕЛОВЕКА вообще вы собираетесь соблюдать, или у нас эти права только на бумаге?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
210
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 11:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на фото учитель или учительница?)))

Цитата:
Сама Зауре Байменова сделала прививку 2 марта,

Источник:


А на камеру в целях пиар акции?

Цитата:
Вакцинация проходит добровольно. Никакого давления на учителей не оказывается.

Источник:


Меня опять терзают смутные сомнения.....
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11510
Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5% учителей в Костанайской области
Отправлено: 31.03.21 - 12:24
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Меня опять терзают смутные сомнения.....


боярышник.. не надо...с утра..
и терзать будут меньше..сомнения.

[Исправлено: alex_60, 31.03.2021 - 12:25]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7517
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 12:59
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемая власть. А как это из добровольно у вас уже получилось запланированное? Что прав и выбора у педагога уже нет? А права ЧЕЛОВЕКА вообще вы собираетесь соблюдать, или у нас эти права только на бумаге?

Если большой процент человек хотят работать с большим количеством других людей то тут уже не до прав человека иначе мы потонем в анархии
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А на камеру в целях пиар акции?

Это называется личный пример
Вот как Путин привился, правду не на камеру, но вот он показал личный пример
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2026
Re: Первый компонент вакцины от КВИ получили только 13,5%...
Отправлено: 31.03.21 - 13:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда поступит в Казахстан пфайзеровская вакцина?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS