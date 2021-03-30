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Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41235
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 12:28
"В условиях пандемии в мире распространяются и идеологические вирусы. Ложная информация передает этот вирус через соцсети моментально. Поэтому нам нужно принять закон о социальных сетях", - заявил депутат.
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Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 12:28
Одним решением по всей видимости хотят законодательно внести ответственность за расптрастронение в соц сетях материалов ДВК,Басе,идеологии ваххабизма,национализма,сепаратизма....
Если так то что тогда останется читать то в соц сетях?))
Ничего же не будет
Если так то что тогда останется читать то в соц сетях?))
Ничего же не будет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21488
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 12:29
Да, об этом хорошо сказал абайка95.
В последнем своём комменте №19...
В последнем своём комменте №19...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3856
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 12:38
Закон конечно необходим, но существует реальность, которая позволяет вертеть его как хочешь.
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 13:15
Цитата:
я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети.
кошмар, пять ошибок в одном слове.
[Исправлено: alex_60, 30.03.2021 - 13:26]
abaika95:
за расптрастронение
за расптрастронение
я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети.
кошмар, пять ошибок в одном слове.
[Исправлено: alex_60, 30.03.2021 - 13:26]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 113
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 13:36
Цитата:
Их по разнарядке выделяют Неприкосновенные
alex_60:
таких неучей
таких неучей
Их по разнарядке выделяют Неприкосновенные
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 14:21
Цитата:
Да вижу
Грустно это
Или поплачь вместе с гражданином
Тоесть сам с собой)
alex_60:
я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети. кошмар, пять ошибок в одном слове.
я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети. кошмар, пять ошибок в одном слове.
Да вижу
Грустно это
Или поплачь вместе с гражданином
Тоесть сам с собой)
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 14:35
Цитата:
я то причем,это тебе плакать надо.
и учиться,учиться языку русскому.
кому ты нужен без него будешь..
Цитата:
и да, "то есть" пишется раздельно .
abaika95:
Или поплачь
Или поплачь
я то причем,это тебе плакать надо.
и учиться,учиться языку русскому.
кому ты нужен без него будешь..
Цитата:
abaika95:
Тоесть
Тоесть
и да, "то есть" пишется раздельно .
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 108
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 14:52
лавры Роскомнадзора покою не дают?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 172
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 16:22
Мне вот интересно. А в Казахстане есть хоть одна соц. сеть? Или хотя бы дата центры с их серверами? Кому кто грозить будет? Или тупо блокировать и все?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 210
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 31.03.21 - 12:19
Цитата:
Ну он то пишет не на родном ему языке!Напиши как ты на казахском,интересно будет посчитать твой ошибки!
alex_60:
я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети. кошмар, пять ошибок в одном слове.
я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети. кошмар, пять ошибок в одном слове.
Ну он то пишет не на родном ему языке!Напиши как ты на казахском,интересно будет посчитать твой ошибки!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 210
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 31.03.21 - 12:21
Так же надо принять закон о хранение данных казахстанцев соц сетей в Казахстане!
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 31.03.21 - 12:29
Цитата:
вы его новый секретарь?
тогда представляться надо.
и орать не надо, сплошные восклицательные знаки.
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну он то пишет не на родном ему языке
Ну он то пишет не на родном ему языке
вы его новый секретарь?
тогда представляться надо.
и орать не надо, сплошные восклицательные знаки.
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 31.03.21 - 13:02
Цитата:
Там речь не о блокировке а о ответственности больше
Цитата:
Тут нельзя на иностранных языках писать
Поуеховшие не так поймут)
5555:
Мне вот интересно. А в Казахстане есть хоть одна соц. сеть? Или хотя бы дата центры с их серверами? Кому кто грозить будет? Или тупо блокировать и все?
Мне вот интересно. А в Казахстане есть хоть одна соц. сеть? Или хотя бы дата центры с их серверами? Кому кто грозить будет? Или тупо блокировать и все?
Там речь не о блокировке а о ответственности больше
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Напиши как ты на казахском,интересно будет посчитать твой ошибки!
Напиши как ты на казахском,интересно будет посчитать твой ошибки!
Тут нельзя на иностранных языках писать
Поуеховшие не так поймут)
-
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