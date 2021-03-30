Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 30.03.21 - 21:46
1 апреля в школах заканчиваются весенние каникулы. За 2 дня до начала занятий в Костанае власти определились с требованиями к организации уроков. Что изменится и как будут проходить экзамены, рассказала руководитель управления образования Зауре Байменова. Читать новость
с 15 до 25, при этом из оставшихся школьников будут формировать отдельные классы.
мягко говоря, совсем не педагогическое решение. Вот пусть Байменова ответит, отправит она своего ребенка, к примеру 3 класса, в такой сборный класс? Классы в обычной школе зачастую с 30 детьми, значит 5 человек должны стать изгоями? Проучившись в одном коллективе, с одним учителем 3-4 года, некоторые дети должны быть сосланы в какой-то сборный класс, где учителя будут приходящие... русский -один, математику -другой. Не переживает ли Байменова за психологическое состояние детей? Не будет ли, ожидаемой грызни, родителей в ватсапе и вынос мозга учителю, по какой это причине некоторых детей отлучили от привычного коллектива? Ответ Байменовой предсказуем.... мол, это решение не её, а сан врачей.... типа надо исполнять! Вот и вся компетенция...Вот и все сомнительные меры, изображающие профилактические мероприятия.
Цитата://состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса,//
А, на этом штабе по НЕДОПУЩЕНИЮ распространения коронавируса, случайно не рассматривали действия или вернее бездействия руководства областного филиала КазПочты, в момент их "блестящей" организации выдачи пресловутых транспортных карт.
Не стоит так драматизировать. Те пятеро учеников будут выбираться по очереди, первую неделю первая пятерка детей по списку учатся в сборном классе, потом возвращаются в свой, вторая неделя вторая пятерка и так далее. Родители все оповещены об этом распорядке
Erden81: вторая неделя вторая пятерка и так далее. Родители все оповещены об этом распорядке
Не надо из меня дурака делать. У меня есть родительская группа. Кроме призыва добровольно сдаться в этот класс, никаких вариантов ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ не предлагалось! В файле родительского собрания, также нет ни слова. Где об этом написано? Почему Байменова об этом не сказала? Так что не надо ля-ля...
yudjin: Классы в обычной школе зачастую с 30 детьми
По нормативам (которые действуют уже давно и не связаны с пандемией) должно быть не более 25 человек. 30 - это уже от безысходности - нехватка площадей и учителей. Так вот я не думаю что из этой безысходности получилось найти выход. А сборный класс, даже временно - это, по-моему, очень неэффективно.
Victor Yang: должно быть не более 25 человек. 30 - это уже от безысходности
А зачем такие нормы, которые не соблюдаются повсеместно и на которые закрывают глаза? Безысходность, длящаяся годами...и никто ничего не делает? В обычных соседних школах, таких как 16, 7 во многих классах начального звена по 30 и даже более учеников. Я прям сильно сомневаюсь, что невозможно найти пару кабинетов.
yudjin: Я прям сильно сомневаюсь, что невозможно найти пару кабинетов.
Школа рассчитана на определённое количество учеников (одновременного пребывания), классы тоже должны быть оснащены соответствующим оборудованием. Просто так "найти" невозможно. Вариант - только новые школы и разгрузка старых. Но там свои закавыки.
Victor Yang: Школа рассчитана на определённое количество учеников
Тем не менее в эти школы почему-то сразу принимают по 30 детей в первые классы. Да, детей много в районах. Но, например, школа №10 с казахским языком в 7 микрорайоне не загружена полностью... А сделать ее двуязычной, разгрузив 16-ую, видимо, рухнама не позволяет?
yudjin: А сделать ее двуязычной, разгрузив 16-ую, видимо, рухнама не позволяет?
Вот тут можно было бы, конечно. Цитата:
yudjin: Тем не менее в эти школы почему-то сразу принимают по 30 детей в первые классы.
Ну а что им остаётся делать? Отказывать? По какому принципу выбирать кто из детей будет ходить НЕ в ближайшую школу, ведь территориальный принцип ещё есть в Казахстане? Получается что увеличение наполняемости классов на 20% - меньшее из зол.
Victor Yang: ведь территориальный принцип ещё есть в Казахстане?
ну он как бы с двойными стандартами, как и многое у нас. Адресные справки при приеме в школу отменили и принцип прикрепления к школе по территории тоже. Но если захочешь в какую-то школу не рядом с домом, то можешь и не попасть.... говорят, в первую очередь, районные дети. Помнится, писали про "резиновые" квартиры в малосемейках по Чехова, чтобы в 1 школу попасть.
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