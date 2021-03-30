Отправлено: - 22:33

abaika95:

Презентовать так могли только для СМИ и пипла А по факту всегда снизу ищут чем можно наверх выделится) Выделились в итоге

abaika95:

Ну как же как же? Суд у нас честный

Цитата:Это инсайдерская инфа с пруфами? Или опять просто размышления.Цитата:А вы сомневаетесь?