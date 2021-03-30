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≡ По каким критериям оценивается работа акима области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41233
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 13:12
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Аким области Архимед Мухамбетов в день открытия 30 декабря 2020 года посетил общежитие костанайского медицинского колледжа, осмотрел помещения новостройки и пообщался со студентами. Аким области обещал взять на личный контроль строительство общежитий, а до этого он говорил о необходимости покончить с практикой точечной застройки, которая не первый год возмущает горожан.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6704
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 22:33
#15
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Цитата:
abaika95:
Презентовать так могли только для СМИ и пипла А по факту всегда снизу ищут чем можно наверх выделится) Выделились в итоге

Это инсайдерская инфа с пруфами? Или опять просто размышления. :lol: Цитата:
abaika95:
Ну как же как же? Суд у нас честный

А вы сомневаетесь? :lol:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3856
Re: По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 31.03.21 - 09:40
#16
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Цитата:
abaika95:
Ну как же как же? Суд у нас честный Пока в дело не вступает видосик) Надо было видео записать и вам бы сразу навстречу пошли бы

Суд как раз удовлетворил ходатайство о приостановке, но подрядчик не исполнил.
Видео и фото материалы были предоставлены и более того выросли этажи, какое ещё нужно было доказательство?
Вы или не вникаете или запамятовали.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7515
Re: По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 31.03.21 - 10:23
#17
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Цитата:
Это инсайдерская инфа с пруфами? Или опять просто размышления. 

Какая может быть инсайдерская инфа с пруфами?) Инсайдеракая инфа на то и инсайдеракая что зависит от качества источника и пруфы не всегда важны) а у меня конечно же размышления на тему как у тех туристов из Германии,вот их штрафанули на 100 тенге,доказательств нет но инфоповод уже есть)
Цитата:
elektron:
А вы сомневаетесь?

После случая с Падериным
Конечно)
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