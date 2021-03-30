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≡ Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41233
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 30.03.21 - 21:46
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1 апреля в школах заканчиваются весенние каникулы. За 2 дня до начала занятий в Костанае власти определились с требованиями к организации уроков. Что изменится и как будут проходить экзамены, рассказала руководитель управления образования Зауре Байменова.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7332
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 30.03.21 - 21:46
#1
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Цитата:
с 15 до 25, при этом из оставшихся школьников будут формировать отдельные классы.

мягко говоря, совсем не педагогическое решение. Вот пусть Байменова ответит, отправит она своего ребенка, к примеру 3 класса, в такой сборный класс?
Классы в обычной школе зачастую с 30 детьми, значит 5 человек должны стать изгоями? Проучившись в одном коллективе, с одним учителем 3-4 года, некоторые дети должны быть сосланы в какой-то сборный класс, где учителя будут приходящие... русский -один, математику -другой. Не переживает ли Байменова за психологическое состояние детей? Не будет ли, ожидаемой грызни, родителей в ватсапе и вынос мозга учителю, по какой это причине некоторых детей отлучили от привычного коллектива?
Ответ Байменовой предсказуем.... мол, это решение не её, а сан врачей.... типа надо исполнять! Вот и вся компетенция...Вот и все сомнительные меры, изображающие профилактические мероприятия.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
204
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 30.03.21 - 23:06
#2
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Цитата:
Количество учеников в одном классе планируют увеличить с 15 до 25, при этом из оставшихся школьников будут формировать отдельные классы.

Источник:


Полный бред! Вообще есть разум у человека который выдумал такие ограничения ?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
858
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 30.03.21 - 23:14
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Полный бред!

Это вы Казахстан?
Не верю своим глазам.
Или как обычно, про Россию?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще есть разум у человека который выдумал такие ограничения ?

Может вам пару сотен капель боярышника? Для успокоения с устатку?
:oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1831
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 30.03.21 - 23:15
#4
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Цитата://состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса,//

А, на этом штабе по НЕДОПУЩЕНИЮ распространения коронавируса, случайно не рассматривали действия или вернее бездействия руководства областного филиала КазПочты, в момент их "блестящей" организации выдачи пресловутых транспортных карт.
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
30
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 30.03.21 - 23:51
#5
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Цитата:
yudjin:

Не стоит так драматизировать. Те пятеро учеников будут выбираться по очереди, первую неделю первая пятерка детей по списку учатся в сборном классе, потом возвращаются в свой, вторая неделя вторая пятерка и так далее. Родители все оповещены об этом распорядке
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21485
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 00:09
#6
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Цитата:
Erden81:
первую неделю первая пятерка детей по списку учатся в сборном классе, потом возвращаются в свой, вторая неделя вторая пятерка

И так все 11 лет? Что то - новое. Такого ещё не видел... :lol: ;-)
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
30
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 31.03.21 - 00:35
#7
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Цитата:
drakon:

Нет конечно, только четвертая четверть
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7332
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 31.03.21 - 09:17
#8
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Цитата:
Erden81:
вторая неделя вторая пятерка и так далее. Родители все оповещены об этом распорядке

Не надо из меня дурака делать. У меня есть родительская группа. Кроме призыва добровольно сдаться в этот класс, никаких вариантов ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ не предлагалось! В файле родительского собрания, также нет ни слова.
Где об этом написано? Почему Байменова об этом не сказала?
Так что не надо ля-ля...
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13823
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 09:39
#9
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Цитата:
yudjin:
Классы в обычной школе зачастую с 30 детьми

По нормативам (которые действуют уже давно и не связаны с пандемией) должно быть не более 25 человек. 30 - это уже от безысходности - нехватка площадей и учителей. Так вот я не думаю что из этой безысходности получилось найти выход. А сборный класс, даже временно - это, по-моему, очень неэффективно.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7332
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 09:58
#10
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Цитата:
Victor Yang:
должно быть не более 25 человек. 30 - это уже от безысходности

А зачем такие нормы, которые не соблюдаются повсеместно и на которые закрывают глаза? Безысходность, длящаяся годами...и никто ничего не делает? В обычных соседних школах, таких как 16, 7 во многих классах начального звена по 30 и даже более учеников. Я прям сильно сомневаюсь, что невозможно найти пару кабинетов.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13823
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 10:08
#11
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Цитата:
yudjin:
Я прям сильно сомневаюсь, что невозможно найти пару кабинетов.

Школа рассчитана на определённое количество учеников (одновременного пребывания), классы тоже должны быть оснащены соответствующим оборудованием. Просто так "найти" невозможно. Вариант - только новые школы и разгрузка старых. Но там свои закавыки.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7332
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 10:12
#12
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Цитата:
Victor Yang:
Школа рассчитана на определённое количество учеников

Тем не менее в эти школы почему-то сразу принимают по 30 детей в первые классы. Да, детей много в районах. Но, например, школа №10 с казахским языком в 7 микрорайоне не загружена полностью... А сделать ее двуязычной, разгрузив 16-ую, видимо, рухнама не позволяет?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13823
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 10:22
#13
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Цитата:
yudjin:
А сделать ее двуязычной, разгрузив 16-ую, видимо, рухнама не позволяет?

Вот тут можно было бы, конечно.
Цитата:
yudjin:
Тем не менее в эти школы почему-то сразу принимают по 30 детей в первые классы.

Ну а что им остаётся делать? Отказывать? По какому принципу выбирать кто из детей будет ходить НЕ в ближайшую школу, ведь территориальный принцип ещё есть в Казахстане? Получается что увеличение наполняемости классов на 20% - меньшее из зол.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7332
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 10:31
#14
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Цитата:
Victor Yang:
ведь территориальный принцип ещё есть в Казахстане?

ну он как бы с двойными стандартами, как и многое у нас.
Адресные справки при приеме в школу отменили и принцип прикрепления к школе по территории тоже. Но если захочешь в какую-то школу не рядом с домом, то можешь и не попасть.... говорят, в первую очередь, районные дети. Помнится, писали про "резиновые" квартиры в малосемейках по Чехова, чтобы в 1 школу попасть.
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