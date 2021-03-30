Отправлено: - 21:46

с 15 до 25, при этом из оставшихся школьников будут формировать отдельные классы.

Цитата:мягко говоря, совсем не педагогическое решение. Вот пусть Байменова ответит, отправит она своего ребенка, к примеру 3 класса, в такой сборный класс?Классы в обычной школе зачастую с 30 детьми, значит 5 человек должны стать изгоями? Проучившись в одном коллективе, с одним учителем 3-4 года, некоторые дети должны быть сосланы в какой-то сборный класс, где учителя будут приходящие... русский -один, математику -другой. Не переживает ли Байменова за психологическое состояние детей? Не будет ли, ожидаемой грызни, родителей в ватсапе и вынос мозга учителю, по какой это причине некоторых детей отлучили от привычного коллектива?Ответ Байменовой предсказуем.... мол, это решение не её, а сан врачей.... типа надо исполнять! Вот и вся компетенция...Вот и все сомнительные меры, изображающие профилактические мероприятия.