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≡ Полицейский вернул потерявшегося четырехлетнего ребенка родителям в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41233
Полицейский вернул потерявшегося четырехлетнего ребенка родителям в Рудном
Отправлено: 31.03.21 - 09:54
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30 марта участковый Арман Акбергенов заметил плачущего мальчика на улице. Ребенок рассказал, что потерялся. Полицейский сначала успокоил его, а потом начал расспрашивать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11508
Re: Полицейский вернул потерявшегося четырехлетнего ребенка...
Отправлено: 31.03.21 - 09:54
#1
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//Он(отец)рассказал, что ребенок играл во дворе и потерялся.//

отца наказать , четырехлетнего во дворе оставил одного.
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