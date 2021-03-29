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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 22:19
#1891
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Цитата:
abaika95:
чуть ли не преступником

Чуть ли не преступников - не бывает,
как и чуть ли не беременных... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 22:33
#1892
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Цитата:
maxsaf:
Звучит как зловещий план

Нет зачем в истории уже всё было)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 22:35
#1893
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Цитата:
drakon:
Чуть ли не преступников - не бывает, как и чуть ли не беременных..

В политике все бывает
Сегодня ты тиран и диктатор
Завтра просто преступник
После завтра ты уже неординарный военачальник и руководитель
А через неделю ты уже великий властитель который был в истории страны
Сталин тому пример
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 23:00
#1894
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Блестящий Парфенов
Это было недавно это было давно
А я уже и забыл что в России были истерики насчёт "смерти Сталина"
А мы ещё чето про бората говорим))
Также со временем пришел к выводу что видос про дворец Путина был задуман ещё в 17 году
Но все то же пресловутое окно овертона не позволяло вкинуть идею вот так сразу
Сначала надо было осмеять всех вокруг
Начали с Димона
И ведь что интересно
Методика одна
У Димона были уточки как символ смех***ки
А у Путина ёршики
Очень очень умно работают политтехнологи ЦРУ
Чтобы унизить лидера
Надо выбрать символ с чем его можно осмеять

https://youtu.be/QGNy-xzhOWc
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10162
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 01:22
#1895
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На Моргенштерна пожаловались Путину. Депутат Носов попросил обратить внимание на тексты его песен. Интересно, кто первым попросит проверить текст хита другого музыканта, того, который самый крутой в СНГ :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 20:07
#1896
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, кто первым попросит проверить текст хита другого музыканта, того, который самый крутой в СНГ

Завелся человек
Спать не может
Есть не может
Все думу думает о Иманбеке)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10162
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 20:11
#1897
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Цитата:
abaika95:
Завелся человек Спать не может Есть не может Все думу думает о Иманбеке)

Вы преувеличиваете - отлично выспался, поел, и теперь отдыхаю на работе от суеты :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 20:24
#1898
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Цитата:
maxsaf:
теперь отдыхаю на работе от суеты

Ну теперь точно ничего не мешает немного подумать о Иманбеке)
Там супер эксперт во всех вопросах Лоза кстати наехал на Иманбека)
Можете его аргументами тоже пользоваться
Уважаемый человек всё-таки)
Плот написал)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10162
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 21:38
#1899
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Цитата:
abaika95:
Можете его аргументами тоже пользоваться

Это он пусть моими аргументами пользуется - у меня их поболее))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
858
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 22:49
#1900
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Цитата:
Victor Yang:
Да ладно?! Мои жалобы были услышаны! Интересно, сам удалил после разговора с правоохранительными органами или Ютуб удалил?

Ну, можешь жаловаться дальше. Куватик, как пиявка, ему удалили канал, а он открыл новый.
Он какой-то неугомонный!
Цитата:
abaika95: Ну ниче скоро таких Куатов больше появится,запоешь тут Соловейчиком )
Ну хоть из тебя умный человек, как из дырки от бублика- шляпа. Но ведь и у Погремушки иногда бывает, что тыкая пальцем во все подряд встреченные им субстанции, попадает в свою цель. Так что тут я с тобой- соглашусь. Если ты -неудачник-по жизни, то надо же кого-то обвинить, в своей тупости. Ведь, правда? Ведь верно? Чем больше будет в Казахстане бедных, тем сильнее будут виноваты: солнце, луна, снег, дождь, русские, дунгане, китайцы и прочее и так далее.. Прочем, кому я это объясняю!? Цитата:
abaika95: не плачу над таким)
А над чем ты плачешь? Когда после беша, комысу не хватило? Цитата:
abaika95: Просто наши нытики которые язык изучать нехотят побежали нажаловались,но поздно,движуха запущена Президент сказал значит будет
Нытики, это те кто бегают и снимают видосики, что их "ни абслужиют на казакша" А те кто не хочет изучать, те правильно делают. Пусть изучают то что они хотят и то что им нужно. А не то, что хочет Куватик.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
858
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 23:08
#1901
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Цитата:
abaika95:
Да боюсь не будут сажать Пока будут выкрики из за речки Тут будут появляться куаты И все злее и злее

Ты не бойся, трусишка!
Куавтик появился задолго до того, как появились "выкрики из-за речки", какт ты тут сформулировал.
А именно после провала своего очередного "бизнеса". Ну не бизнесмен, он! Ну дала ему природа!
Зато как Погремушка, тут он нашёл свой талант.
Как и тебе.
Талант возбуждать национальную рознь и спесь. Чтоб каждая Погркмуха, крутя бараном хвосты, осознавала себя, не просто -обыкновенным человеком, но потомком Чингисхана, а также Аттилы, Томирис, а также:-) внуком барона Мюнхаузена, заодно)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 23:45
#1902
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Цитата:
Coopidon:
Ведь, правда? Ведь верно? Чем больше будет в Казахстане бедных, тем сильнее будут виноваты: солнце, луна, снег, дождь, русские, дунгане, китайцы и прочее и так далее.. Прочем, кому я это объясняю!?

Цитата:
Coopidon:
А над чем ты плачешь? Когда после беша, комысу не хватило?

Цитата:
Coopidon:
те кто не хочет изучать, те правильно делают. Пусть изучают то что они хотят и то что им нужно. А не то, что хочет Куватик.

Цитата:
Coopidon:
Талант возбуждать национальную рознь и спесь. Чтоб каждая Погркмуха, крутя бараном хвосты, осознавала себя, не просто -обыкновенным человеком, но потомком Чингисхана, а также Аттилы, Томирис, а также внуком барона Мюнхаузена, заодно)))

Ой ой ой погремушка на вечерней сцене))
Прочел,посмеялся очень весело ) потомучто анонимно)
А давай поспорим на ляшку самки свиньи твоей любимой
Что ты не сможешь написать все что тут пишешь открыто,в рабочий чат,в школьный чат,в общедомовой чат ну вообщем открыто))
Побоишься открыто за это же уже не ответить)
Твоя тактика подтяфкивать тут якобы анонимом) на большее тебя не хватит) прижмут,выскажут и ты побежишь истерики устраивать что тебя за национальность оскорбили))
Все дешёвые провокаторы ловятся на раз-два когда дело подходит к ответу ведь так?) Вот как водятел в Алматы седня получил за свою наглость)
Так и ты тут вечерняя клоунесса)
Вот от таких как ты куатики в ответ и появляются, вы друг друга стоите)
Только ты куатику ничего не можешь прямо высказать) боишься немного) а он высказывает уже другим от этого и противно)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 23:50
#1903
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Цитата:
abaika95:
свиньи твоей любимой

Моя - тоже. В чём вопрос?... :lol: :-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
858
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 00:17
#1904
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Цитата:
abaika95:
школьный чат,в общедомовой чат ну вообщем открыто)) Побоишься открыто за это же уже не ответить) Твоя тактика подтяфкивать тут якобы анонимом) на большее тебя не хватит) прижмут,выскажут и ты побежишь истерики устраивать что тебя за национальность оскорбили)) Все дешёвые провокаторы ловятся на раз-два когда дело подходит к ответу ведь так?)

А чо!?
Давай!
Тока зная твою бздливую душонку, и умение сдавть взад, давай пиши о себе в ЛК.
Пищи, кто ты где работаешь, телефон свой, по которому тебя можно услышать.
Как только выложить, я проверю, и выложу свои.
Цитата:
abaika95:
Только ты куатику ничего не можешь прямо высказать) боишься немного) а он высказывает уже другим от этого и противно)

Куатик пишет хотя бы от своего имени, а также многие другие, в отличии от тебя.
Цитата:
abaika95:
А давай поспорим на ляшку самки свиньи твоей любимой Что ты не сможешь написать все что тут пишешь открыто,в рабочий чат,в школьный чат,в общедомовой чат ну вообщем открыто)) Побоишься открыто за это же уже не ответить)

Давай!
Тебе то нечего боятся!?
Ты то можешь писать от своего имени?
Или ты провокатор?
И очкун?
И все твои тут морали, так фуфлометство?
;-) :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 00:59
#1905
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Цитата:
Coopidon:
А чо!? Давай! Тока зная твою бздливую душонку, и умение сдавть взад, давай пиши о себе в ЛК. Пищи, кто ты где работаешь, телефон свой, по которому тебя можно услышать. Как только выложить, я проверю, и выложу свои.

Ты наверно с запоя зенки прордать не можешь и не видишь что тебе тут пишут)
Ауу тетя ауу
Пишу тебе в рабочий чат или школьный чат напиши хазахи и все в том же роде что тут чиркаешь
Скинешь скрин потом я посмотрю какая ты героиня) а то начала стрелки кидать)
Цитата:
Coopidon:
Куатик пишет хотя бы от своего имени, а также многие другие, в отличии от тебя.

Ну так зайди сюда от своего имени) чтож ты?) Ты же тут вся такая дерзсская (на вид) а на деле кхм ну вообщем не Лев ты Толстой
Цитата:
Coopidon:
Давай! Тебе то нечего боятся!? Ты то можешь писать от своего имени? Или ты провокатор? И очкун? И все твои тут морали, так фуфлометство?

Настолько задело что два раза ответила на одно и тоже?)
Я такто со своего имени пишу) и в НГ мой номер есть) попроси у них) а ты сидишь под псевдонимом) пытаешься строить из себя невесть что но не получается)
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