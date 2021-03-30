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≡ Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41232
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 30.03.21 - 21:46
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1 апреля в школах заканчиваются весенние каникулы. За 2 дня до начала занятий в Костанае власти определились с требованиями к организации уроков. Что изменится и как будут проходить экзамены, рассказала руководитель управления образования Зауре Байменова.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7328
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 30.03.21 - 21:46
#1
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Цитата:
с 15 до 25, при этом из оставшихся школьников будут формировать отдельные классы.

мягко говоря, совсем не педагогическое решение. Вот пусть Байменова ответит, отправит она своего ребенка, к примеру 3 класса, в такой сборный класс?
Классы в обычной школе зачастую с 30 детьми, значит 5 человек должны стать изгоями? Проучившись в одном коллективе, с одним учителем 3-4 года, некоторые дети должны быть сосланы в какой-то сборный класс, где учителя будут приходящие... русский -один, математику -другой. Не переживает ли Байменова за психологическое состояние детей? Не будет ли, ожидаемой грызни, родителей в ватсапе и вынос мозга учителю, по какой это причине некоторых детей отлучили от привычного коллектива?
Ответ Байменовой предсказуем.... мол, это решение не её, а сан врачей.... типа надо исполнять! Вот и вся компетенция...Вот и все сомнительные меры, изображающие профилактические мероприятия.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
203
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 30.03.21 - 23:06
#2
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Цитата:
Количество учеников в одном классе планируют увеличить с 15 до 25, при этом из оставшихся школьников будут формировать отдельные классы.

Источник:


Полный бред! Вообще есть разум у человека который выдумал такие ограничения ?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
858
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 30.03.21 - 23:14
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Полный бред!

Это вы Казахстан?
Не верю своим глазам.
Или как обычно, про Россию?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще есть разум у человека который выдумал такие ограничения ?

Может вам пару сотен капель боярышника? Для успокоения с устатку?
:oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1831
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 30.03.21 - 23:15
#4
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Цитата://состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса,//

А, на этом штабе по НЕДОПУЩЕНИЮ распространения коронавируса, случайно не рассматривали действия или вернее бездействия руководства областного филиала КазПочты, в момент их "блестящей" организации выдачи пресловутых транспортных карт.
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
30
Re: Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ —...
Отправлено: 30.03.21 - 23:51
#5
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Цитата:
yudjin:

Не стоит так драматизировать. Те пятеро учеников будут выбираться по очереди, первую неделю первая пятерка детей по списку учатся в сборном классе, потом возвращаются в свой, вторая неделя вторая пятерка и так далее. Родители все оповещены об этом распорядке
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21485
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 00:09
#6
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Цитата:
Erden81:
первую неделю первая пятерка детей по списку учатся в сборном классе, потом возвращаются в свой, вторая неделя вторая пятерка

И так все 11 лет? Что то - новое. Такого ещё не видел... :lol: ;-)
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
30
Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 31.03.21 - 00:35
#7
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