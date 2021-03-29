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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 22:19
Цитата:
Чуть ли не преступников - не бывает,
как и чуть ли не беременных...
abaika95:
чуть ли не преступником
чуть ли не преступником
Чуть ли не преступников - не бывает,
как и чуть ли не беременных...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 22:33
Цитата:
Нет зачем в истории уже всё было)
maxsaf:
Звучит как зловещий план
Звучит как зловещий план
Нет зачем в истории уже всё было)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 22:35
Цитата:
В политике все бывает
Сегодня ты тиран и диктатор
Завтра просто преступник
После завтра ты уже неординарный военачальник и руководитель
А через неделю ты уже великий властитель который был в истории страны
Сталин тому пример
drakon:
Чуть ли не преступников - не бывает, как и чуть ли не беременных..
Чуть ли не преступников - не бывает, как и чуть ли не беременных..
В политике все бывает
Сегодня ты тиран и диктатор
Завтра просто преступник
После завтра ты уже неординарный военачальник и руководитель
А через неделю ты уже великий властитель который был в истории страны
Сталин тому пример
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 23:00
Блестящий Парфенов
Это было недавно это было давно
А я уже и забыл что в России были истерики насчёт "смерти Сталина"
А мы ещё чето про бората говорим))
Также со временем пришел к выводу что видос про дворец Путина был задуман ещё в 17 году
Но все то же пресловутое окно овертона не позволяло вкинуть идею вот так сразу
Сначала надо было осмеять всех вокруг
Начали с Димона
И ведь что интересно
Методика одна
У Димона были уточки как символ смех***ки
А у Путина ёршики
Очень очень умно работают политтехнологи ЦРУ
Чтобы унизить лидера
Надо выбрать символ с чем его можно осмеять
https://youtu.be/QGNy-xzhOWc
Это было недавно это было давно
А я уже и забыл что в России были истерики насчёт "смерти Сталина"
А мы ещё чето про бората говорим))
Также со временем пришел к выводу что видос про дворец Путина был задуман ещё в 17 году
Но все то же пресловутое окно овертона не позволяло вкинуть идею вот так сразу
Сначала надо было осмеять всех вокруг
Начали с Димона
И ведь что интересно
Методика одна
У Димона были уточки как символ смех***ки
А у Путина ёршики
Очень очень умно работают политтехнологи ЦРУ
Чтобы унизить лидера
Надо выбрать символ с чем его можно осмеять
https://youtu.be/QGNy-xzhOWc
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 01:22
На Моргенштерна пожаловались Путину. Депутат Носов попросил обратить внимание на тексты его песен. Интересно, кто первым попросит проверить текст хита другого музыканта, того, который самый крутой в СНГ
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 20:07
Цитата:
Завелся человек
Спать не может
Есть не может
Все думу думает о Иманбеке)
maxsaf:
Интересно, кто первым попросит проверить текст хита другого музыканта, того, который самый крутой в СНГ
Интересно, кто первым попросит проверить текст хита другого музыканта, того, который самый крутой в СНГ
Завелся человек
Спать не может
Есть не может
Все думу думает о Иманбеке)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 20:11
Цитата:
Вы преувеличиваете - отлично выспался, поел, и теперь отдыхаю на работе от суеты
abaika95:
Завелся человек Спать не может Есть не может Все думу думает о Иманбеке)
Завелся человек Спать не может Есть не может Все думу думает о Иманбеке)
Вы преувеличиваете - отлично выспался, поел, и теперь отдыхаю на работе от суеты
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 20:24
Цитата:
Ну теперь точно ничего не мешает немного подумать о Иманбеке)
Там супер эксперт во всех вопросах Лоза кстати наехал на Иманбека)
Можете его аргументами тоже пользоваться
Уважаемый человек всё-таки)
Плот написал)
maxsaf:
теперь отдыхаю на работе от суеты
теперь отдыхаю на работе от суеты
Ну теперь точно ничего не мешает немного подумать о Иманбеке)
Там супер эксперт во всех вопросах Лоза кстати наехал на Иманбека)
Можете его аргументами тоже пользоваться
Уважаемый человек всё-таки)
Плот написал)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 21:38
Цитата:
Это он пусть моими аргументами пользуется - у меня их поболее))
abaika95:
Можете его аргументами тоже пользоваться
Можете его аргументами тоже пользоваться
Это он пусть моими аргументами пользуется - у меня их поболее))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 22:49
Цитата:
Ну, можешь жаловаться дальше. Куватик, как пиявка, ему удалили канал, а он открыл новый.
Он какой-то неугомонный!
Цитата:
Victor Yang:
Да ладно?! Мои жалобы были услышаны! Интересно, сам удалил после разговора с правоохранительными органами или Ютуб удалил?
Да ладно?! Мои жалобы были услышаны! Интересно, сам удалил после разговора с правоохранительными органами или Ютуб удалил?
Ну, можешь жаловаться дальше. Куватик, как пиявка, ему удалили канал, а он открыл новый.
Он какой-то неугомонный!
Цитата:
abaika95: Ну ниче скоро таких Куатов больше появится,запоешь тут Соловейчиком )Ну хоть из тебя умный человек, как из дырки от бублика- шляпа. Но ведь и у Погремушки иногда бывает, что тыкая пальцем во все подряд встреченные им субстанции, попадает в свою цель. Так что тут я с тобой- соглашусь. Если ты -неудачник-по жизни, то надо же кого-то обвинить, в своей тупости. Ведь, правда? Ведь верно? Чем больше будет в Казахстане бедных, тем сильнее будут виноваты: солнце, луна, снег, дождь, русские, дунгане, китайцы и прочее и так далее.. Прочем, кому я это объясняю!? Цитата:
abaika95: не плачу над таким)А над чем ты плачешь? Когда после беша, комысу не хватило? Цитата:
abaika95: Просто наши нытики которые язык изучать нехотят побежали нажаловались,но поздно,движуха запущена Президент сказал значит будетНытики, это те кто бегают и снимают видосики, что их "ни абслужиют на казакша" А те кто не хочет изучать, те правильно делают. Пусть изучают то что они хотят и то что им нужно. А не то, что хочет Куватик.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 23:08
Цитата:
Ты не бойся, трусишка!
Куавтик появился задолго до того, как появились "выкрики из-за речки", какт ты тут сформулировал.
А именно после провала своего очередного "бизнеса". Ну не бизнесмен, он! Ну дала ему природа!
Зато как Погремушка, тут он нашёл свой талант.
Как и тебе.
Талант возбуждать национальную рознь и спесь. Чтоб каждая Погркмуха, крутя бараном хвосты, осознавала себя, не просто -обыкновенным человеком, но потомком Чингисхана, а также Аттилы, Томирис, а также внуком барона Мюнхаузена, заодно)))
abaika95:
Да боюсь не будут сажать Пока будут выкрики из за речки Тут будут появляться куаты И все злее и злее
Да боюсь не будут сажать Пока будут выкрики из за речки Тут будут появляться куаты И все злее и злее
Ты не бойся, трусишка!
Куавтик появился задолго до того, как появились "выкрики из-за речки", какт ты тут сформулировал.
А именно после провала своего очередного "бизнеса". Ну не бизнесмен, он! Ну дала ему природа!
Зато как Погремушка, тут он нашёл свой талант.
Как и тебе.
Талант возбуждать национальную рознь и спесь. Чтоб каждая Погркмуха, крутя бараном хвосты, осознавала себя, не просто -обыкновенным человеком, но потомком Чингисхана, а также Аттилы, Томирис, а также внуком барона Мюнхаузена, заодно)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 23:45
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ой ой ой погремушка на вечерней сцене))
Прочел,посмеялся очень весело ) потомучто анонимно)
А давай поспорим на ляшку самки свиньи твоей любимой
Что ты не сможешь написать все что тут пишешь открыто,в рабочий чат,в школьный чат,в общедомовой чат ну вообщем открыто))
Побоишься открыто за это же уже не ответить)
Твоя тактика подтяфкивать тут якобы анонимом) на большее тебя не хватит) прижмут,выскажут и ты побежишь истерики устраивать что тебя за национальность оскорбили))
Все дешёвые провокаторы ловятся на раз-два когда дело подходит к ответу ведь так?) Вот как водятел в Алматы седня получил за свою наглость)
Так и ты тут вечерняя клоунесса)
Вот от таких как ты куатики в ответ и появляются, вы друг друга стоите)
Только ты куатику ничего не можешь прямо высказать) боишься немного) а он высказывает уже другим от этого и противно)
Coopidon:
Ведь, правда? Ведь верно? Чем больше будет в Казахстане бедных, тем сильнее будут виноваты: солнце, луна, снег, дождь, русские, дунгане, китайцы и прочее и так далее.. Прочем, кому я это объясняю!?
Ведь, правда? Ведь верно? Чем больше будет в Казахстане бедных, тем сильнее будут виноваты: солнце, луна, снег, дождь, русские, дунгане, китайцы и прочее и так далее.. Прочем, кому я это объясняю!?
Цитата:
Coopidon:
А над чем ты плачешь? Когда после беша, комысу не хватило?
А над чем ты плачешь? Когда после беша, комысу не хватило?
Цитата:
Coopidon:
те кто не хочет изучать, те правильно делают. Пусть изучают то что они хотят и то что им нужно. А не то, что хочет Куватик.
те кто не хочет изучать, те правильно делают. Пусть изучают то что они хотят и то что им нужно. А не то, что хочет Куватик.
Цитата:
Coopidon:
Талант возбуждать национальную рознь и спесь. Чтоб каждая Погркмуха, крутя бараном хвосты, осознавала себя, не просто -обыкновенным человеком, но потомком Чингисхана, а также Аттилы, Томирис, а также внуком барона Мюнхаузена, заодно)))
Талант возбуждать национальную рознь и спесь. Чтоб каждая Погркмуха, крутя бараном хвосты, осознавала себя, не просто -обыкновенным человеком, но потомком Чингисхана, а также Аттилы, Томирис, а также внуком барона Мюнхаузена, заодно)))
Ой ой ой погремушка на вечерней сцене))
Прочел,посмеялся очень весело ) потомучто анонимно)
А давай поспорим на ляшку самки свиньи твоей любимой
Что ты не сможешь написать все что тут пишешь открыто,в рабочий чат,в школьный чат,в общедомовой чат ну вообщем открыто))
Побоишься открыто за это же уже не ответить)
Твоя тактика подтяфкивать тут якобы анонимом) на большее тебя не хватит) прижмут,выскажут и ты побежишь истерики устраивать что тебя за национальность оскорбили))
Все дешёвые провокаторы ловятся на раз-два когда дело подходит к ответу ведь так?) Вот как водятел в Алматы седня получил за свою наглость)
Так и ты тут вечерняя клоунесса)
Вот от таких как ты куатики в ответ и появляются, вы друг друга стоите)
Только ты куатику ничего не можешь прямо высказать) боишься немного) а он высказывает уже другим от этого и противно)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.03.21 - 23:50
Цитата:
Моя - тоже. В чём вопрос?...
abaika95:
свиньи твоей любимой
свиньи твоей любимой
Моя - тоже. В чём вопрос?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.03.21 - 00:17
Цитата:
А чо!?
Давай!
Тока зная твою бздливую душонку, и умение сдавть взад, давай пиши о себе в ЛК.
Пищи, кто ты где работаешь, телефон свой, по которому тебя можно услышать.
Как только выложить, я проверю, и выложу свои.
Цитата:
Куатик пишет хотя бы от своего имени, а также многие другие, в отличии от тебя.
Цитата:
Давай!
Тебе то нечего боятся!?
Ты то можешь писать от своего имени?
Или ты провокатор?
И очкун?
И все твои тут морали, так фуфлометство?
abaika95:
школьный чат,в общедомовой чат ну вообщем открыто)) Побоишься открыто за это же уже не ответить) Твоя тактика подтяфкивать тут якобы анонимом) на большее тебя не хватит) прижмут,выскажут и ты побежишь истерики устраивать что тебя за национальность оскорбили)) Все дешёвые провокаторы ловятся на раз-два когда дело подходит к ответу ведь так?)
школьный чат,в общедомовой чат ну вообщем открыто)) Побоишься открыто за это же уже не ответить) Твоя тактика подтяфкивать тут якобы анонимом) на большее тебя не хватит) прижмут,выскажут и ты побежишь истерики устраивать что тебя за национальность оскорбили)) Все дешёвые провокаторы ловятся на раз-два когда дело подходит к ответу ведь так?)
А чо!?
Давай!
Тока зная твою бздливую душонку, и умение сдавть взад, давай пиши о себе в ЛК.
Пищи, кто ты где работаешь, телефон свой, по которому тебя можно услышать.
Как только выложить, я проверю, и выложу свои.
Цитата:
abaika95:
Только ты куатику ничего не можешь прямо высказать) боишься немного) а он высказывает уже другим от этого и противно)
Только ты куатику ничего не можешь прямо высказать) боишься немного) а он высказывает уже другим от этого и противно)
Куатик пишет хотя бы от своего имени, а также многие другие, в отличии от тебя.
Цитата:
abaika95:
А давай поспорим на ляшку самки свиньи твоей любимой Что ты не сможешь написать все что тут пишешь открыто,в рабочий чат,в школьный чат,в общедомовой чат ну вообщем открыто)) Побоишься открыто за это же уже не ответить)
А давай поспорим на ляшку самки свиньи твоей любимой Что ты не сможешь написать все что тут пишешь открыто,в рабочий чат,в школьный чат,в общедомовой чат ну вообщем открыто)) Побоишься открыто за это же уже не ответить)
Давай!
Тебе то нечего боятся!?
Ты то можешь писать от своего имени?
Или ты провокатор?
И очкун?
И все твои тут морали, так фуфлометство?
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