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Victor Yang:

Да ладно?! Мои жалобы были услышаны! Интересно, сам удалил после разговора с правоохранительными органами или Ютуб удалил?

abaika95: Ну ниче скоро таких Куатов больше появится,запоешь тут Соловейчиком )

abaika95: не плачу над таким)

abaika95: Просто наши нытики которые язык изучать нехотят побежали нажаловались,но поздно,движуха запущена Президент сказал значит будет

Цитата:Ну, можешь жаловаться дальше. Куватик, как пиявка, ему удалили канал, а он открыл новый.Он какой-то неугомонный!Цитата:Ну хоть из тебя умный человек, как из дырки от бублика- шляпа. Но ведь и у Погремушки иногда бывает, что тыкая пальцем во все подряд встреченные им субстанции, попадает в свою цель. Так что тут я с тобой- соглашусь. Если ты -неудачник-по жизни, то надо же кого-то обвинить, в своей тупости. Ведь, правда? Ведь верно? Чем больше будет в Казахстане бедных, тем сильнее будут виноваты: солнце, луна, снег, дождь, русские, дунгане, китайцы и прочее и так далее.. Прочем, кому я это объясняю!? Цитата:А над чем ты плачешь? Когда после беша, комысу не хватило? Цитата:Нытики, это те кто бегают и снимают видосики, что их "ни абслужиют на казакша" А те кто не хочет изучать, те правильно делают. Пусть изучают то что они хотят и то что им нужно. А не то, что хочет Куватик.