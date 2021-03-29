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≡ Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41232
Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
Отправлено: 29.03.21 - 22:27
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В феврале 2021 года военный суд Акмолинского гарнизона завершил рассмотрение очень интересного уголовного дела. Для режиссеров этот приговор – готовый сценарий шикарной отечественной мыльной оперы. Для юристов и военнослужащих – идеальная инструкция, как грамотно воспользоваться прописанными в законе льготами и получить от государства максимальную компенсацию взамен права приватизации служебного жилья.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6704
Re: Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге...
Отправлено: 29.03.21 - 22:27
#1
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Красава, так "развёл", интересно почём судья? 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6704
Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
Отправлено: 29.03.21 - 22:30
#2
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Цитата:
Кроме этого, оказалось, что судебное решение о расторжении брака между Габдулиным и Нашен судом не отменено и брак между ними не признан судом недействительным, ввиду его фиктивности.NG.kz:

Кто ни будь может пояснить, как это понимать? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6704
Re: Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге...
Отправлено: 30.03.21 - 21:56
#3
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Вор должен сидеть в тюрьме (с) :lol:
А тут ещё и жулик. :lol:
А если серьёзно, то разбираться нужно и с теми, кто начислил такие суммы.
Надеюсь следствие и соответствующие службы подадут протест и перерассмотрения дела. Ведь начисления должны тоже учитывать "стаж" семейного положения. И если ентот "честный оффыцер" всю жизнь прожил содной семьёй и только не за долго до того как, всё провернул. То процентуально соответственно и расчёт производиться должен.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6704
Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
Отправлено: 30.03.21 - 23:40
#4
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Цитата:
elektron:
А если серьёзно, то разбираться нужно и с теми, кто начислил такие суммы.

Да и с решение суда тоже не помешало бы разобраться. А то формулировки не однозначно понятны, в отличие от приговора об оправдании вора и жулика. 8-)
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