Отправлено: - 22:30

Кроме этого, оказалось, что судебное решение о расторжении брака между Габдулиным и Нашен судом не отменено и брак между ними не признан судом недействительным, ввиду его фиктивности.NG.kz:



Цитата:Кто ни будь может пояснить, как это понимать?