Про социальные карты, прием первоклассников и сдачу ЕНТ — Какие изменения ждут школьников в апреле?
Отправлено: 30.03.21 - 21:46
1 апреля в школах заканчиваются весенние каникулы. За 2 дня до начала занятий в Костанае власти определились с требованиями к организации уроков. Что изменится и как будут проходить экзамены, рассказала руководитель управления образования Зауре Байменова. Читать новость
с 15 до 25, при этом из оставшихся школьников будут формировать отдельные классы.
мягко говоря, совсем не педагогическое решение. Вот пусть Байменова ответит, отправит она своего ребенка, к примеру 3 класса, в такой сборный класс? Классы в обычной школе зачастую с 30 детьми, значит 5 человек должны стать изгоями? Проучившись в одном коллективе, с одним учителем 3-4 года, некоторые дети должны быть сосланы в какой-то сборный класс, где учителя будут приходящие... русский -один, математику -другой. Не переживает ли Байменова за психологическое состояние детей? Не будет ли, ожидаемой грызни, родителей в ватсапе и вынос мозга учителю, по какой это причине некоторых детей отлучили от привычного коллектива? Ответ Байменовой предсказуем.... мол, это решение не её, а сан врачей.... типа надо исполнять! Вот и вся компетенция...Вот и все сомнительные меры, изображающие профилактические мероприятия.
Цитата://состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса,//
А, на этом штабе по НЕДОПУЩЕНИЮ распространения коронавируса, случайно не рассматривали действия или вернее бездействия руководства областного филиала КазПочты, в момент их "блестящей" организации выдачи пресловутых транспортных карт.
Не стоит так драматизировать. Те пятеро учеников будут выбираться по очереди, первую неделю первая пятерка детей по списку учатся в сборном классе, потом возвращаются в свой, вторая неделя вторая пятерка и так далее. Родители все оповещены об этом распорядке
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