Отправлено: - 13:12

Тратить бюджет много ума не надо, как говорил один мудрый человек «Глаз у денег нет, их можно хоть «куда» засунуть».

Обиженные жильцы двора где им впихнули общагу перешли к тактике "не съем так понадкусываю")Общага стоит с ней уже ничего не сделаешьТак будем же критиковать качество этой общаги))Цитата:Тратить много ума не надо как и критиковать)А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима в городе или области, иногда может растянуться на годы)