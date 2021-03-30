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По каким критериям оценивается работа акима области?
По каким критериям оценивается работа акима области?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41231
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 13:12
Аким области Архимед Мухамбетов в день открытия 30 декабря 2020 года посетил общежитие костанайского медицинского колледжа, осмотрел помещения новостройки и пообщался со студентами. Аким области обещал взять на личный контроль строительство общежитий, а до этого он говорил о необходимости покончить с практикой точечной застройки, которая не первый год возмущает горожан.
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Re: По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 13:12
Обиженные жильцы двора где им впихнули общагу перешли к тактике "не съем так понадкусываю")
Общага стоит с ней уже ничего не сделаешь
Так будем же критиковать качество этой общаги))
Цитата:
Тратить много ума не надо как и критиковать)
А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима в городе или области, иногда может растянуться на годы)
Общага стоит с ней уже ничего не сделаешь
Так будем же критиковать качество этой общаги))
Цитата:
Тратить бюджет много ума не надо, как говорил один мудрый человек «Глаз у денег нет, их можно хоть «куда» засунуть».
Тратить много ума не надо как и критиковать)
А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима в городе или области, иногда может растянуться на годы)
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 13:26
Цитата:
Должен признать умеете смешивать главное с не главным или не имеющем отношения.
Цитата:
По моему мнению, необходимость одного не может отменять важность другого.
abaika95:
Обиженные жильцы двора
Обиженные жильцы двора
Должен признать умеете смешивать главное с не главным или не имеющем отношения.
Цитата:
abaika95:
А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима
А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима
По моему мнению, необходимость одного не может отменять важность другого.
Re: По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 14:28
Цитата:
Да ладно бросьте)
А то непонятно к чему эта публикация)
Суд проиграли
Общагу вам во дворе построили
Теперь ваша война переключается в плоскость критики этой общаги
Как те активисты за время (мракобесы)
Твердили что в вопросе перевода не может быть никаких голосований а сами петицию запустили)
Теперь до бесконечности будут
Так и вы Цитата:
Ну ваш главный аргумент в посте, что критерий оценки рейтинга акимов областей сводится к тупому освоению бюджета? И я вам ответил что освоить большого ума не надо,надо доказать целесообразность этого освоения,впрочем в формулировке почему Архимеду присудили 2 место говорится что за привлечение инвестиций в область
peshexod:
Должен признать умеете смешивать главное с не главным или не имеющем отношения.
Должен признать умеете смешивать главное с не главным или не имеющем отношения.
Да ладно бросьте)
А то непонятно к чему эта публикация)
Суд проиграли
Общагу вам во дворе построили
Теперь ваша война переключается в плоскость критики этой общаги
Как те активисты за время (мракобесы)
Твердили что в вопросе перевода не может быть никаких голосований а сами петицию запустили)
Теперь до бесконечности будут
Так и вы Цитата:
peshexod:
По моему мнению, необходимость одного не может отменять важность другого
По моему мнению, необходимость одного не может отменять важность другого
Ну ваш главный аргумент в посте, что критерий оценки рейтинга акимов областей сводится к тупому освоению бюджета? И я вам ответил что освоить большого ума не надо,надо доказать целесообразность этого освоения,впрочем в формулировке почему Архимеду присудили 2 место говорится что за привлечение инвестиций в область
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 14:32
Цитата:
А в целом согласен
Объективно если бы вы не были жильцом этого двора и активистом выступающим против строительства этой общаги) тоесть лицом заинтересованным найти недочёты)
То в общем то критика на постройку актуальна
Строили наспех
Вот и результаты
peshexod:
По моему мнению, необходимость одного не может отменять важность другого.
По моему мнению, необходимость одного не может отменять важность другого.
А в целом согласен
Объективно если бы вы не были жильцом этого двора и активистом выступающим против строительства этой общаги) тоесть лицом заинтересованным найти недочёты)
То в общем то критика на постройку актуальна
Строили наспех
Вот и результаты
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 14:49
Цитата:
Осталось чувство недосказанности
Суд был важен, но жители изначально понимали против кого и чего придётся бороться.
Приятным сюрпризом стало определение о приостановке строительства, но предсказуемо никто не смог противостоять даже имея судебный акт, а это простите позор (очень мягко).
abaika95:
Суд проиграли
Суд проиграли
Осталось чувство недосказанности
Суд был важен, но жители изначально понимали против кого и чего придётся бороться.
Приятным сюрпризом стало определение о приостановке строительства, но предсказуемо никто не смог противостоять даже имея судебный акт, а это простите позор (очень мягко).
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 18:31
Цитата:
Критику не стоит недооценивать, рудничане в курсе
Цитата:
С рудненским колесом обозрения как-то все быстро получилось )
abaika95:
Так будем же критиковать качество
Так будем же критиковать качество
Критику не стоит недооценивать, рудничане в курсе
Цитата:
abaika95:
А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима в городе или области, иногда может растянуться на годы)
А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима в городе или области, иногда может растянуться на годы)
С рудненским колесом обозрения как-то все быстро получилось )
р
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 89
Re: По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 19:32
что касается акима , то по моему мнению он не тянет на область, ему и поселкового акимата много
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 20:05
Цитата:
Нет просто у вас юрист слабый )
Цитата:
И с чем рудничане остались?)
Без колеса и без денег
А критика там подозрительно сразу начались по поводу этого кольца
Вот прям подозрительно)
Цитата:
А когда Гаязов презентовал наверх это колесо?)
[Исправлено: abaika95, 30.03.2021 - 21:00]
peshexod:
не смог противостоять даже имея судебный акт, а это простите позор (очень мягко).
не смог противостоять даже имея судебный акт, а это простите позор (очень мягко).
Нет просто у вас юрист слабый )
Цитата:
maxsaf:
Критику не стоит недооценивать, рудничане в курсе
Критику не стоит недооценивать, рудничане в курсе
И с чем рудничане остались?)
Без колеса и без денег
А критика там подозрительно сразу начались по поводу этого кольца
Вот прям подозрительно)
Цитата:
maxsaf:
С рудненским колесом обозрения как-то все быстро получилось )
С рудненским колесом обозрения как-то все быстро получилось )
А когда Гаязов презентовал наверх это колесо?)
[Исправлено: abaika95, 30.03.2021 - 21:00]
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 20:50
Цитата:
Ну во первых колесо а не кольцо) а во вторых я про Гаязова ниче не говорил)
abaika95:
А когда Гаязов презентовал наверх это кольцо?)
А когда Гаязов презентовал наверх это кольцо?)
Ну во первых колесо а не кольцо) а во вторых я про Гаязова ниче не говорил)
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 21:03
Цитата:
По первому:Исправлено, спасибо
По второму по логике диалога,Гаязов презентовал наверх свою идею по колесу а не наоборот) и сколько по времени он доказывал и бил себя пяткой в грудь что колесо необходимо рудничанам я не в курсе) вот думал может вы знаете
maxsaf:
Ну во первых колесо а не кольцо) а во вторых я про Гаязова ниче не говорил)
Ну во первых колесо а не кольцо) а во вторых я про Гаязова ниче не говорил)
По первому:Исправлено, спасибо
По второму по логике диалога,Гаязов презентовал наверх свою идею по колесу а не наоборот) и сколько по времени он доказывал и бил себя пяткой в грудь что колесо необходимо рудничанам я не в курсе) вот думал может вы знаете
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 21:08
Цитата:
Насколько я помню, там сверху вниз презентовали, поэтому и супер быстро)
abaika95:
Насколько я помню, там сверху вниз презентовали, поэтому и супер быстро)
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
- Сообщений:
- 2286
Re: По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 21:29
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