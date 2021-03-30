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Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41231
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 15:57
Вице-министр энергетики Кайрат Рахимов пояснил, что повышение предельных тарифов произойдет на 37 из 45 энергопроизводящих организаций (ЭПО). Изначально рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36 процентов, но в ходе обсуждения был снижен.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11504
Re: Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 15:57
//"Большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия.//
ну так новые постройте,современные,какие проблемы?
не надо будет тратиться на "советское старье"
//основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии ввиду их износа///
//о необходимости повысить зарплаты работникам энергопроизводящих компаний.//
ну а как же иначе.зарплаты,святое дело.
машинки также новые,старенькие крузаки негодные.
ну так новые постройте,современные,какие проблемы?
не надо будет тратиться на "советское старье"
//основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии ввиду их износа///
//о необходимости повысить зарплаты работникам энергопроизводящих компаний.//
ну а как же иначе.зарплаты,святое дело.
машинки также новые,старенькие крузаки негодные.
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 11
Re: Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 16:31
Цитата:"Большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия." Вот же коммуняки проклятые,плохо строили и сейчас не дают развиваться энергосистеме..Вся беда в том,что за 30 лет независимости,отданные в руки иностранцам и прочим "эффективным менеджерам" можно сказать ,что задаром (вспомните приватизационные купоны т.н. ПИКи -это афера века или приватизационные аукционы по продаже стратегических для государства объектов) эта отрасль нещадно эксплуатировалась,выжимая до остатка прибыль.Одновременно увеличивалась цепочка (посредников,весь штат которых состоит из директора и бухгалтера) от генерирующих предприятий. Это не первое повышение тарифов и все они ВСЕГДА обосновывались модернизацией и повышением заработной платы сотрудников (благие же намерения?). На самом деле основная прибыль выводилась из оборота по карманам собственников и акционеров ,в т.ч. иностранных(ну не фигурально конечно,а через сети подставных фирм и вполне официально- распределение прибыли акционерам ) а остатки средств шли на латание дыр и какое то поддержание старого ещё советского фонда. Об этом же говорят и приведённые выше данные :"По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53 процента." Вообще за 30 лет в Казахстане что нибудь действительно значимое в сфере энергетики построили,кроме длиииинной цепочки посредников? Примерно так же всё обстоит и в топливной отрасли ..
Re: Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 16:37
АЭС построить надо, раз износ энергетических активов в Казахстане составляет 53 процента.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21483
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 17:06
Цитата:
Что? Чернобыль - забыли?...
arman_kst:
АЭС построить надо,
АЭС построить надо,
Что? Чернобыль - забыли?...
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 17:59
drakon, на ноябрь 2020 года в России на 11 действующих АЭС эксплуатируется 38 энергоблоков общей установленной мощностью ~31 ГВт.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 89
Re: Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 19:24
согласен с Лесовиком на все 100%
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 596
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 20:48
Затем все остальные "производители"-торгаши взвоют: свет подорожал, мы тоже будем...
и т.д.
по кругу
вот такая экономика в "стране"
и т.д.
по кругу
вот такая экономика в "стране"
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