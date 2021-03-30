Прогноз на 5 дней
переменная облачность0°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 51% влажность
  • С-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41231
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 15:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр энергетики Кайрат Рахимов пояснил, что повышение предельных тарифов произойдет на 37 из 45 энергопроизводящих организаций (ЭПО). Изначально рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36 процентов, но в ходе обсуждения был снижен.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11504
Re: Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 15:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//"Большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия.//

ну так новые постройте,современные,какие проблемы?
не надо будет тратиться на "советское старье"
//основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии ввиду их износа///

//о необходимости повысить зарплаты работникам энергопроизводящих компаний.//

ну а как же иначе.зарплаты,святое дело.
машинки также новые,старенькие крузаки негодные.
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
11
Re: Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 16:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия." Вот же коммуняки проклятые,плохо строили и сейчас не дают развиваться энергосистеме..Вся беда в том,что за 30 лет независимости,отданные в руки иностранцам и прочим "эффективным менеджерам" можно сказать ,что задаром (вспомните приватизационные купоны т.н. ПИКи -это афера века или приватизационные аукционы по продаже стратегических для государства объектов) эта отрасль нещадно эксплуатировалась,выжимая до остатка прибыль.Одновременно увеличивалась цепочка (посредников,весь штат которых состоит из директора и бухгалтера) от генерирующих предприятий. Это не первое повышение тарифов и все они ВСЕГДА обосновывались модернизацией и повышением заработной платы сотрудников (благие же намерения?). На самом деле основная прибыль выводилась из оборота по карманам собственников и акционеров ,в т.ч. иностранных(ну не фигурально конечно,а через сети подставных фирм и вполне официально- распределение прибыли акционерам ) а остатки средств шли на латание дыр и какое то поддержание старого ещё советского фонда. Об этом же говорят и приведённые выше данные :"По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53 процента." Вообще за 30 лет в Казахстане что нибудь действительно значимое в сфере энергетики построили,кроме длиииинной цепочки посредников? Примерно так же всё обстоит и в топливной отрасли ..
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
612
Re: Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 16:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АЭС построить надо, раз износ энергетических активов в Казахстане составляет 53 процента.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21483
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Отправлено: 30.03.21 - 17:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
АЭС построить надо,

Что? Чернобыль - забыли?... 8-) :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS