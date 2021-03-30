Re: Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля

Отправлено: - 16:31

Цитата:"Большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия." Вот же коммуняки проклятые,плохо строили и сейчас не дают развиваться энергосистеме..Вся беда в том,что за 30 лет независимости,отданные в руки иностранцам и прочим "эффективным менеджерам" можно сказать ,что задаром (вспомните приватизационные купоны т.н. ПИКи -это афера века или приватизационные аукционы по продаже стратегических для государства объектов) эта отрасль нещадно эксплуатировалась,выжимая до остатка прибыль.Одновременно увеличивалась цепочка (посредников,весь штат которых состоит из директора и бухгалтера) от генерирующих предприятий. Это не первое повышение тарифов и все они ВСЕГДА обосновывались модернизацией и повышением заработной платы сотрудников (благие же намерения?). На самом деле основная прибыль выводилась из оборота по карманам собственников и акционеров ,в т.ч. иностранных(ну не фигурально конечно,а через сети подставных фирм и вполне официально- распределение прибыли акционерам ) а остатки средств шли на латание дыр и какое то поддержание старого ещё советского фонда. Об этом же говорят и приведённые выше данные :"По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53 процента." Вообще за 30 лет в Казахстане что нибудь действительно значимое в сфере энергетики построили,кроме длиииинной цепочки посредников? Примерно так же всё обстоит и в топливной отрасли ..