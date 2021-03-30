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711 нарушений за 2020 год - Как контролируют доступность для инвалидов магазинов и госучреждений в Костанайской области?
711 нарушений за 2020 год - Как контролируют доступность для инвалидов магазинов и госучреждений в Костанайской области?
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