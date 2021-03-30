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≡ 711 нарушений за 2020 год - Как контролируют доступность для инвалидов магазинов и госучреждений в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41231
711 нарушений за 2020 год - Как контролируют доступность для инвалидов магазинов и госучреждений в Костанайской области?
Отправлено: 30.03.21 - 15:36
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До 15 апреля на сайте департамента труда, соцзащиты и миграции должны опубликовать план адаптации социально-значимых объектов региона, куда инвалидам всё ещё сложно попасть. Об этом сообщил руководитель ведомства Мурат МУРАТБЕКОВ.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21483
Re: 711 нарушений за 2020 год - Как контролируют доступность для...
Отправлено: 30.03.21 - 15:36
#1
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А доступность, на 4 этаж,
у инвалидов - имеется?... :-o
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
58
Re: 711 нарушений за 2020 год - Как контролируют доступность для...
Отправлено: 30.03.21 - 15:47
#2
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Цитата:
drakon:
А доступность, на 4 этаж, у инвалидов - имеется?

Помнится, в этом здании есть лифты.
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